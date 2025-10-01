Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 20:23

Небензя рассказал, ответили ли США на предложение Путина по ДСНВ

Небензя: администрация США пока не отреагировала на предложение по ДСНВ

Василий Небензя Василий Небензя Фото: MFA Russia/Global Look Press

Администрация США на данный момент официально не отреагировала на предложение президента РФ Владимира Путина продлить действие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. В ходе пресс-конференции по случаю перехода к России председательства в Совете Безопасности ООН он пояснил, что ответа все еще ожидают в Кремле, передает ТАСС.

Насколько мне известно, ничего официального от администрации США не поступало. Мы все еще ожидаем реакции, — сказал он.

Немногим ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия ждет реакции президента США Дональда Трампа на предложение по вопросу ДСНВ. По его словам, американская сторона вряд ли отреагирует развернуто.

На прошлой неделе, 26 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также рассказал, что Россия пока не получала от США по закрытым каналам никаких реакций на предложение от 22 сентября. Тогда он предположил, что глава Белого дома отреагирует «на неделе».

ДСНВ
Василий Небензя
Владимир Путин
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Русскоязычным украинцам «разрешили» говорить на родном языке
Жители Геническа почтили память погибшего главы Совдепа
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.