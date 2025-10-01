Небензя рассказал, ответили ли США на предложение Путина по ДСНВ Небензя: администрация США пока не отреагировала на предложение по ДСНВ

Администрация США на данный момент официально не отреагировала на предложение президента РФ Владимира Путина продлить действие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. В ходе пресс-конференции по случаю перехода к России председательства в Совете Безопасности ООН он пояснил, что ответа все еще ожидают в Кремле, передает ТАСС.

Насколько мне известно, ничего официального от администрации США не поступало. Мы все еще ожидаем реакции, — сказал он.

Немногим ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия ждет реакции президента США Дональда Трампа на предложение по вопросу ДСНВ. По его словам, американская сторона вряд ли отреагирует развернуто.

На прошлой неделе, 26 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также рассказал, что Россия пока не получала от США по закрытым каналам никаких реакций на предложение от 22 сентября. Тогда он предположил, что глава Белого дома отреагирует «на неделе».