24 октября 2025 в 19:53

Крым переходит на свободную продажу топлива

Аксенов: в Крыму 270 АЗС начнут свободную продажу топлива с 26 октября

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

С 09:00 26 октября в Крыму возобновят работу 270 автозаправочных станций, где бензин и дизельное топливо будут доступны без ограничений, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Информация о расположении действующих АЗС появится на портале крымского правительства и на сайте Министерства топлива и энергетики региона.

Все мероприятия, проводимые по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики, согласованы с федеральными органами власти, — сказано в публикации.

В конце августа в Крыму и Севастополе возникли перебои с поставками высокооктанового топлива, а к середине сентября бензин АИ-92 и АИ-95 практически исчез с большинства АЗС. С 29 сентября было введено ограничение на продажу топлива — не более 30 литров в одни руки. Одновременно власти заморозили цены на бензин в регионе сроком на месяц.

Тем временем доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова к. э. н. Татьяна Скрыль рассказала, что цены на бензин с 1 ноября 2025 года продолжат увеличиваться. Она отметила, что темпы роста будут меньше, чем в предыдущие месяцы.

топливо
АЗС
Крым
Сергей Аксенов
