Экономист предсказала, что будет с ценами на бензин в ноябре Экономист Скрыль: бензин в России подорожает в пределах 1–1,5%

Цены на бензин с 1 ноября 2025 года продолжат увеличиваться, рассказала «Финансам Mail» доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова к. э. н. Татьяна Скрыль. Она отметила, что темпы роста будут меньше, чем в предыдущие месяцы.

В ноябре продолжат действовать антикризисные меры правительства, направленные на недопущение резких скачков цен. Среди них — топливный демпфер, механизмы контроля ФАС и потенциальное продление экспортных ограничений, — рассказала Татьяна Скрыль.

По оценкам эксперта, рост цен на топливо ожидается в пределах 1–1,5%. Она отметила, что антикризисные меры не смогут полностью компенсировать причины роста, однако темпы не выйдут за общероссийский уровень инфляции.

Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал, что российское правительство сохраняет цель сдерживать рост цен на АЗС в пределах инфляции. По его словам, на данном этапе наблюдается снижение роста спроса на топливо.