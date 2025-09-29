В Севастополе ввели лимит на продажу топлива В Севастополе ограничили продажу топлива 30 литрами на автомобиль

В Севастополе с 29 сентября вводятся ограничения на продажу топлива — не более 30 литров на один автомобиль или канистру, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Ограничения связаны с ажиотажем на автозаправках и необходимостью накопить достаточные запасы бензина.

Бензин в город привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы, — написал Развожаев.

По словам губернатора, ограничения распространяются на топливо марок АИ-100, АИ-95NP, АИ-95 и АИ-92. Водитель сможет выбрать, заправить ли ему машину или канистру. Власти рассчитывают, что режим ограничений позволит в ближайшее время восстановить плановую работу сети АЗС.

Рассчитываем, что благодаря такому режиму сможем накопить бензин на всех АЗС и вернуться к работе в обычном графике. Поэтому в очередной раз призываю не запасаться впрок, — заключил Развожаев.

Ранее эксперт ЦСР Сергей Колобанов заявил об отсутствии угрозы дефицита бензина в России, несмотря на плановые и внеплановые ремонты НПЗ. Эксперт подчеркнул, что мощности нефтепереработки полностью покрывают внутренние потребности, но панические закупки автовладельцами могут искусственно спровоцировать рост цен.