28 сентября 2025 в 10:46

Экономист оценил, хватит ли России бензина с учетом ремонтов на НПЗ

Экономист Колобанов заявил, что России хватит бензина с учетом ремонтов на НПЗ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россия имеет достаточные запасы бензина даже с учетом плановых и внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, такое мнение высказал заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. По его словам, которые приводит РИА Новости, у автовладельцев нет причин для паники.

Нефтеперерабатывающих мощностей у страны более чем достаточно, чтобы обеспечить все внутренние потребности в автомобильном топливе даже с учетом текущих и внеплановых ремонтов, — сказал Колобанов.

Он также не исключил, что из-за «призрака» дефицита топлива автовладельцы могут начать закупаться им впрок. Однако Колобанов предупредил, что этим они лишь разгонят рост цен.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что спасти страну от топливного кризиса позволит обеспечение безопасности нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, в настоящее время физического дефицита топлива не наблюдается.

