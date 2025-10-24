Москвичам рассказали, стоит ли «переобувать» авто в конце октября Синоптик Леус: конец октября в Москве будет теплым, и менять шины можно в ноябре

Конец октября в Москве и Центральной России ожидается довольно теплым, поэтому водители могут менять автомобильные шины уже в ноябре, рассказал в беседе с NEWS.ru синоптик Михаил Леус. По его словам, столица окажется в теплом секторе циклона в зоне облачной, дождливой и ветреной погоды с аномальным атмосферным давлением на 12–14 единиц ниже нормы.

При таких погодных процессах, с ожидаемым отсутствием заморозков и осадков в твердой фазе, момент смены автомобильных шин можно сдвинуть на начало ноября, — пояснил Леус.

Ранее главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила NEWS.ru, что первый снег в Москве ожидается в начале ноября. Кроме того, по ее словам, в столице прогнозируется резкое падение температуры до минусовых значений.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в ряде регионов ожидается аномальное потепление, при котором температура поднимется на 6–12 градусов выше климатической нормы. По его словам, в Таймырском и Эвенкийском районах Красноярского края столбики термометра могут подняться до 0 и даже 2 градусов тепла. Также он отметил, что потепление затронет Хакасию.