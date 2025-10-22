Три российских региона ждет аномальное потепление

Три российских региона в ближайшие дни ожидает аномальное потепление с температурой на 6–12 градусов выше климатической нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС. На Таймыре и в Эвенкийском районе Красноярского края температура может достигать нуля и 2 градусов тепла. Также потепление наблюдается в Хакасии.

На Таймыре до конца недели температура будет на 8–12 градусов выше нормы, при этом максимальное значение будет около нуля, такая таймырская жара. Аналогичная ситуация в Эвенкийском районе Красноярского края, где на 8 градусов температура выше нормы, днем она будет повышаться аж до +2 градусов, — сказал метеоролог.

Ранее Вильфанд спрогнозировал учащение резких погодных изменений в Москве до конца текущего года. Метеоролог охарактеризовал данную тенденцию как негативное явление.

Кроме того, главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что предстоящая зима в городе ожидается холоднее по сравнению с предыдущим годом, но в пределах климатической нормы. Специалист допустил вероятность морозов и снегопадов, указав, что возможность реализации данного сценария не превышает 70%.