03 октября 2025 в 09:34

Один человек погиб во время сильного шторма на Таймыре

Один человек погиб и четверо пропали без вести из-за ЧП на озере Хантайское

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Один человек погиб, четверо пропали без вести из-за ЧП на озере Хантайское в Таймырском районе Красноярского края, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в Telegram-канале. Там пояснили, что пять человек вышли в озеро на моторной лодке, во время шторма связь с ними оборвалась.

2 октября 2025 года в акватории озера Хантайское было обнаружено тело одного из мужчин, — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что моторная лодка не имела регистрацию. В регионе возбудили уголовное дело.

Ранее супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Туристов ищут сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Также задействованы беспилотники.

До этого трое мужчин в Саратовской области несколько часов дрейфовали в пластмассовой лодке на реке Волг. Спасатели смогли доставить их на берег.

Россия
Таймыр
штормы
погибшие
пострадавшие
