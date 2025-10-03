Один человек погиб во время сильного шторма на Таймыре

Один человек погиб, четверо пропали без вести из-за ЧП на озере Хантайское в Таймырском районе Красноярского края, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в Telegram-канале. Там пояснили, что пять человек вышли в озеро на моторной лодке, во время шторма связь с ними оборвалась.

2 октября 2025 года в акватории озера Хантайское было обнаружено тело одного из мужчин, — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что моторная лодка не имела регистрацию. В регионе возбудили уголовное дело.

