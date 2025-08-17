Спасатели сняли троих мужчин с дрейфующей лодки под Саратовом

Трое мужчин в Саратовской области несколько часов дрейфовали в пластмассовой лодке на реке Волге, передает портал «ЧП-Саратов». По информации СМИ, спасатели смогли доставить их на берег.

Как выяснилось, плавсредство отнесло далеко от берега в районе села Терещиха. На место выдвинулась бригада поисково-спасательной службы «Затон». Никто не пострадал, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Подмосковье мужчина выпал из моторной лодки во время отдыха на реке Оке вблизи Коломны. По свидетельствам очевидцев, он потерял контроль над управлением судном, что привело к его падению в воду. Спастись россиянину помогли спасательный жилет и местные жители, которые оперативно извлекли его из воды и доставили в медицинское учреждение.

До этого в Ленинградской области во время прогулки на моторной лодке в Выборгском районе погибла четырехлетняя девочка. Вечером 7 июля резиновое судно с ребенком на борту попало на волну и перевернулось.

Тем временем во время речной прогулки в Петербурге произошло столкновение теплохода «Каракатица-1» судоходной компании Astra Marine и катера «Кассиопея», никто не пострадал. Инцидент произошел на канале Грибоедова у Вознесенского моста. На борту теплохода были два пассажира.