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26 июля 2025 в 02:09

Теплоход и катер столкнулись в Петербурге

Теплоход и катер столкнулись на канале Грибоедова в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время речной прогулки в Петербурге произошло столкновение теплохода «Каракатица-1» судоходной компании «Astra Marine» и катера «Кассиопея», сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. В ведомстве отметили, что никто не пострадал.

Инцидент, как сказано в публикации, произошел на канале Грибоедова у Вознесенского моста. На борту теплохода были два пассажира. Судна получили небольшие повреждения: теплоход — вмятину, катер — царапины.

Ранее в Подмосковье мужчина выпал из моторной лодки во время отдыха на реке Оке вблизи Коломны. По свидетельствам очевидцев, он потерял контроль над управлением судном, что привело к его падению в воду. Спастись россиянину помогли спасательный жилет и местные жители, которые оперативно извлекли его из воды и доставили в медицинское учреждение.

До этого в Ленинградской области во время прогулки на моторной лодке в Выборгском районе погибла четырехлетняя девочка. Вечером 7 июля резиновое судно с ребенком на борту попало на волну и перевернулось.

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Cанкт-Петербург
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