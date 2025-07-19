Россиянина выбросило из взбесившейся моторной лодки в реку В Подмосковье мужчина выпал из моторной лодки в Оку

Мужчина, отдыхавший на реке Оке в районе подмосковного города Коломна, выпал из моторной лодки, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам очевидцев, он не справился с управлением и его выбросило в воду. Выжить россиянину удалось благодаря спасательному жилету и неравнодушным местным жителям.

Они достали пострадавшего из воды и увезли в больницу. Отмечается, что у мужчины была сильно изрезана рука винтом мотора. После того как россиянина госпитализировали, отдыхающие попытались своими силами остановить лодку. Подплывать к ней многие боялись, поскольку мотор мог в любой момент опрокинуть судно, но в итоге операция завершилась успешно.

Ранее четырехлетняя девочка погибла во время речной прогулки в Выборгском районе Ленинградской области. Моторная резиновая лодка, в которой находился ребенок, попала на волну и перевернулась. По предварительным данным, девочка, оказавшись за бортом, ударилась головой о винт и захлебнулась.

До этого стало известно, что СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта после инцидента на канале им. Москвы в Химках. Там из катера в воду выпал пятилетний ребенок без спасательного жилета.