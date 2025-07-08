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08 июля 2025 в 12:20

Четырехлетняя девочка погибла на речной прогулке в российском регионе

Четырехлетняя девочка ударилась о винт моторной лодки и утонула в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четырехлетняя девочка погибла во время речной прогулки в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает телеканал 78. По его данным, моторная резиновая лодка, в которой находился ребенок, попала на волну и перевернулась.

Трагедия произошла вечером 7 июля. По предварительным данным, девочка, оказавшись за бортом, ударилась головой о винт и захлебнулась.

Тело ребенка было направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить точную причину смерти. Материалы проверки передали в следственный отдел по Выборгу СУ СК РФ по Ленинградской области.

Ранее спасатели обнаружили тело пятилетнего мальчика, который выпал за борт катера на канале имени Москвы в подмосковных Химках. Поиски продлились несколько часов — специалисты до последнего надеялись найти ребенка живым.

СК России возбудил дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта после инцидента на канале им. Москвы в Химках. Там уточнили, что маломерное судно столкнулось с берегом, когда уходило от столкновения с теплоходом.

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