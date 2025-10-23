Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 03:00

Синоптик рассказала, когда в Москве выпадет снег

Синоптик Позднякова: снег выпадет в Москве в начале ноября

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Первый снег в Москве ожидается в начале ноября, заявила NEWS.ru главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Кроме того, по ее словам, в столице ожидается резкое падение температуры до минусовых значений.

Конец октября в Москве будет довольно теплым, и отрицательных значений температуры в ночные часы не прогнозируется. А вот что касается первой пятидневки ноября, там не исключены осадки уже в смешанной фазе. Это может быть и дождь, сменяющийся мокрым снегом, и понижение температуры до отрицательных значений в ночные часы. Поэтому надо радоваться периоду теплой, хотя и сырой погоды в течение оставшихся дней октября и готовиться к тому, что праздничные дни в ноябре в столице будут не слишком комфортными с точки зрения погоды, — отметила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в ряде регионов ожидается аномальное потепление, при котором температура поднимется на 6–12 градусов выше климатической нормы. По его словам, в Таймырском и Эвенкийском районах Красноярского края столбики термометра могут подняться до 0 и даже 2 градусов тепла. Также он отметил, что потепление затронет Хакасию.

погода
Москва
метеорологи
синоптики
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«За пару лет станут нищими»: ЕС дорого заплатит за кражу активов России
Синоптик рассказала, когда в Москве выпадет снег
«Убей себя, а мы поможем»: Канада превращается в полигон нацистских практик
Атмосфера праздника: как прошел матч московского ЦСКА и сербской «Меги»
ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ над одной областью
Мирный житель стал жертвой атаки ВСУ на российский регион
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось
Россиянам рассказали, на сколько вырастут пенсии в ближайшие три года
«Лукойл» и «Роснефть» получили новый удар от США
В Госдуме предложили увеличить зарплаты и пенсии россиян в четыре раза
Госдума приняла поправки на триллионы рублей
Тренер ЦСКА признал имеющиеся проблемы внутри команды
Памфилова предупредила Запорожье об опасном законопроекте
Тренер сербского клуба заявил, что посоветует коллегам приезжать в Москву
Фаза Луны сегодня, 23 октября 2025 года. Рыба для котиков, агрессия и успех
Мать вора сожгла шедевры Пикассо и Моне: топ-5 самых дерзких краж из музеев
Трамп сообщил об отмене встречи с Путиным в Будапеште
Число погибших при взрыве в Копейске возросло
Трамп прокомментировал снятие ограничений по ракетам для ВСУ
Пять человек госпитализировали после взрыва в Копейске
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.