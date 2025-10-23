Синоптик рассказала, когда в Москве выпадет снег

Первый снег в Москве ожидается в начале ноября, заявила NEWS.ru главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Кроме того, по ее словам, в столице ожидается резкое падение температуры до минусовых значений.

Конец октября в Москве будет довольно теплым, и отрицательных значений температуры в ночные часы не прогнозируется. А вот что касается первой пятидневки ноября, там не исключены осадки уже в смешанной фазе. Это может быть и дождь, сменяющийся мокрым снегом, и понижение температуры до отрицательных значений в ночные часы. Поэтому надо радоваться периоду теплой, хотя и сырой погоды в течение оставшихся дней октября и готовиться к тому, что праздничные дни в ноябре в столице будут не слишком комфортными с точки зрения погоды, — отметила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в ряде регионов ожидается аномальное потепление, при котором температура поднимется на 6–12 градусов выше климатической нормы. По его словам, в Таймырском и Эвенкийском районах Красноярского края столбики термометра могут подняться до 0 и даже 2 градусов тепла. Также он отметил, что потепление затронет Хакасию.