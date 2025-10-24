Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 19:45

Москвичам рекомендовали сменить шины на зимние

Вильфанд посоветовал жителям Москвы сменить шины с 27 октября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московским автомобилистам следует заменить летние шины на зимние во второй половине следующей недели, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС. По его словам, это связано с ожидаемым похолоданием, когда дневная температура установится на уровне порядка +5 градусов.

Да, я бы рекомендовал москвичам менять резину. Думаю, что это целесообразно уже во второй половине следующей недели, потому что температура днем уже будет около +5 градусов, — сказал Вильфанд.

При этом он подчеркнул, что окончательное решение остается за каждым водителем индивидуально с учетом состояния шин и личных потребностей. Вильфанд отдельно отметил, что владельцам шипованной резины можно немного отложить замену. Для этого типа покрышек рекомендуется дождаться более устойчивых низких температур и появления снежного покрова.

Ранее главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила NEWS.ru, что первый снег в Москве ожидается в начале ноября. Кроме того, по ее словам, в столице прогнозируется резкое падение температуры до минусовых значений.

