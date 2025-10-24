Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 21:26

В многоквартирном доме в Калмыкии произошел взрыв

SHOT: взрыв неизвестного устройства произошел в квартире жилого дома в Калмыкии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Взрыв неизвестного устройства произошел в квартире жилого дома в Элисте, предварительно два человека пострадали, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел вечером 24 октября в девятиэтажном доме в седьмом микрорайоне города.

По предварительной информации, причиной взрыва могла стать осколочная граната. Спасательные службы эвакуировали из подъезда 60 человек для обеспечения их безопасности. На месте работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Состояние пострадавших и точные причины взрыва выясняются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об атаке БПЛА на жилой дом в Красногорске утром в пятницу, 24 октября. Глава региона уточнил, что дрон влетел в квартиру на 14-м этаже здания.

До этого сообщалось, что многоэтажный дом в Красногорске получил значительные повреждения после инцидента с беспилотником. На снятых корреспондентом NEWS.ru кадрах можно увидеть повреждения конструкции здания, находящегося на бульваре Космонавтов, в частности — выбитые окна.

взрывы
Калмыкия
дома
эвакуации
