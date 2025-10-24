День Иверской иконы Божией Матери: когда отмечают, традиции и запреты

Несмотря на то, что в России проживает больше всего православных христиан по сравнению с другими странами мира, в храмах здесь находятся чаще всего не оригиналы, а списки чудотворных икон. Однако не стоит думать, что копии образов не обладают силой или почитаются меньше, чем оригиналы. Достаточно сказать, что некоторым спискам приписывают не меньше чудес, чем иконам, с которых они были сделаны. Подобные случаи, описанные прихожанами, служители церквей, где находятся чудотворные образы, записывают в специальные книги. Имеются они и в российских храмах, где находятся списки Иверской иконы Божией Матери. Сегодня расскажем, когда отмечают день этого чудотворного образа, как он был обретен, когда впервые попал в Россию и какие традиции и запреты с ним связаны.

Легенда об обретении иконы Путеводительницы и Вратарницы

На Иверской иконе Дева Мария изображена вместе с младенцем Иисусом. Она держит его в левой руке, а правой указывает молящимся на него как на Спасителя. Сам же Иисус держит в левой руке свиток с благословлением, а правой рукой благословляет верующих. Такой тип иконописи называется «Одигитрия», в переводе — Путеводительница.

Считается, что оригинал этого образа написал апостол Лука и долгие годы доску с чудотворным изображением последователи Иисуса хранили и прятали от языческих гонений. Но в IX веке везение кончилось, и в дом к женщине, которая хранила святыню, ворвались солдаты императора Феофила. Язычники воткнули пики в лик Богоматери, и на иконе проступили капли крови. Увидев это чудо, христианка дала солдатам взятку и упросила их позволить ей помолиться перед образом до утра. Когда иконоборцы ушли, женщина взяла образ, отнесла его на берег моря и отпустила плыть по воде.

Икона была обретена 200 лет спустя грузинскими монахами Иверского монастыря. Некоторое время со стен монастыря на Святой горе часовые ночью наблюдали огненный столп, поднимавшийся прямо из морских вод до самого неба. В конце концов служители отправили разведчиков, чтобы узнать, откуда идет свет. Далеко в море они увидели стоящую на воде икону. В ту же ночь Богоматерь приснилась одному из братьев — Гавриилу, повелела ему пройти по воде и забрать образ в монастырь. Когда икону принесли в храм, оказалось, что на щеке у Богоматери видны следы крови, — считается, что это тот самый след от ударов копий, которые нанесли солдаты-язычники.

Обретенный образ Гавриил поставил в храме, однако наутро иконы там не оказалось. Ее нашли над воротами Иверского монастыря. Подивившись этому чуду, монахи вернули икону в храм, однако утром она вновь была над воротами. После того как лик Богоматери несколько раз менял место по своему усмотрению, монахи взмолились о том, чтобы им было дано понять волю Девы Марии. Считается, что Пречистая вновь пришла во сне к брату Гавриилу и сказала ему, что ее предназначение — не быть хранимой монахами, а самой охранять их. После этого священнослужители сами водворили образ над воротами Иверского монастыря, и икону стали также называть Портаитисса, или, по-русски, Вратарница.

День Иверской иконы Божией Матери Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Почему день Иверской иконы в церковном календаре выпадает на 26 октября

Вскоре у Иверской иконы на Святой горе стали происходить чудеса — исцелялись безнадежно больные люди, женщины, молившие о детях, становились матерями, праведные девушки, попросив о достойном супруге, создавали счастливые семьи. Весть о чудотворном лике распространилась далеко за пределы монастыря и в конце концов достигла русских земель. В середине XVII века будущий патриарх Никон написал прошение к настоятелю Афонского монастыря о списке чудотворной Иверской иконы для московского храма.

Существует предание, что список Иверской иконы для Московского государства писал некий инок Ямвлих. Чтобы копия иконы получилась такой же чудотворной, как оригинал, юноша целый год, пока работал над образом, соблюдал строгий пост и вкушал пищу только в выходной день. В 1648 году, 26 октября (по старому стилю — 13 октября), копия чудотворной иконы из Иверского монастыря была торжественно привезена в Москву. С тех пор восточные христиане в России в этот день отмечают День Иверской иконы.

Как и где будут отмечать День Иверской иконы в 2025 году

26 октября в храмах, где хранятся списки чудотворной иконы, пройдут торжественные богослужения. Нередко образ в этот день украшают живыми цветами и переносят на аналой, чтобы ему могли поклониться и помолиться все прихожане в храме. Перед иконой ставят свечу и молятся ей с просьбами или благодарностями.

Сегодня оригинал Иверской иконы по-прежнему хранится на Афоне — с момента обретения образа священнослужители ни разу не вывозили его из монастыря. Вратарница недолго находилась в киоте над воротами — чтобы непогода не испортила икону, для нее построили отдельный храм рядом со входом на территорию обители. Однако сегодня туда пускают не каждого, и даже паломники не всегда могут помолиться перед чудотворным образом.

Однако по всему миру в храмах имеется множество списков иконы. Так, копия, доставленная в Москву в 1648 году, считалась покровительницей дома Романовых и хранилась в Новодевичьем монастыре. С приходом советской власти монастырь был превращен в музей, а список стал одним из его экспонатов.

Еще одна копия образа размещалась над проездом в Кремль через Воскресенские ворота. Когда этот вход был разрушен, икону удалось сохранить, передав в одну из церквей в Сокольниках. Когда ворота были восстановлены в конце прошлого века, монахи Иверского монастыря сделали и передали в Москву новый список иконы.

Еще один список иконы Иверской Богоматери находится на Валдае. Раньше здесь находился Иверский Богородицкий Святоозерский монастырь, где с 1656 года хранилась копия афонского образа. Со временем храмовый комплекс пришел в запустение, а святыню украли. Сегодня обитель восстанавливается, и сюда привезли еще один список Иверского образа.

В Северной Осетии в православном храме есть копия иконы, которая, так же как оригинал, может менять свое место. Существует легенда, что во время переселения осетин верующие хотели забрать с собой чудотворный список, однако образ стал таким тяжелым, что его не смогли поднять несколько мужчин. Тогда было решено оставить икону в Моздоке.

Чудотворный список Иверской иконы также есть в гавайском храме. Здесь православные могут увидеть чудо мироточения, которым славится местная святыня.

Иверская икона Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Как молиться и что нельзя делать в церковный праздник 26 октября

Для праздника Иверской иконы существует несколько традиций. Так, в этот день запрещается:

чрезмерно выражать эмоции — радоваться или печалиться, не стоит также надевать слишком яркую или черную одежду;

топить баню и мыться, а также прибираться в доме или во дворе — эти дела следует сделать заранее;

хвастаться своими успехами, особенно перед малознакомыми людьми;

ругаться, ссориться, произносить бранные слова.

Верующим в этот день рекомендуется с утра отправиться в церковь, чтобы помолиться перед Иверской иконой. К этому образу обращаются, если нуждаются в:

утешении после потери;

излечении от болезни;

защите от любых бед и несчастий;

помощи для обретения хорошей работы;

обретении взаимной любви;

зачатии малыша;

восстановлении семейного благополучия.

Если образ хранится у вас дома, то его лучше разместить над входом или слева от двери. Молиться перед иконой можно как по молитвеннику, так и своими словами. Следует помнить, что искренняя молитва, пусть и не по канонам, всегда будет услышана, в отличие от правильного текста, заученного и произнесенного без души.

