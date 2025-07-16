Прихожанка в шляпке украла из храма икону XIX века В Иркутске задержали женщину за кражу иконы XIX века из храма

В Иркутске полиция задержала прихожанку, похитившую икону «Всех скорбящих радости и взыскания погибших» XIX века, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. Женщина украла ее из храма Великомученика и Целителя Пантелеимона.

О краже стало известно несколько дней назад. За два часа сотрудники полиции вычислили подозреваемую, задержали ее и доставили в отдел. При осмотре у женщины обнаружили оклад иконы, а в ее квартире нашли саму реликвию. По данным МВД, задержанная не смогла объяснить мотивов своего поступка.

Настоятель храма игумен Феофан рассказал, что икону в 2015 году подарила одна из прихожанок. После реставрации святыню разместили в храме.

Сейчас правоохранители решают, возбуждать ли уголовное дело. Эксперты устанавливают стоимость похищенной иконы.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали 58-летнего мужчину, который украл из храма преподобного Серафима Саровского Казанскую икону Пресвятой Богородицы. Инцидент произошел в марте. Реликвию нашли у него дома, а органы возбудили уголовное дело.