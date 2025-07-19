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19 июля 2025 в 07:48

На СВО стали чаще замечать бронепанели с иконами

Священник Сергий заявил, что на СВО распространились бронепанели с иконами

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции стали все чаще появляться бронепанели с иконами, рассказал председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами России и правоохранительными органами Луганской епархии, священник спецназа «Ахмат» протоиерей Сергий. По его словам, которые приводит РИА Новости, бронепанели защищают военнослужащих как духовно, так и физически.

Когда мы преподносим в дар тому или иному воину такой святой образ, конечно же, желаем, чтобы он в первую очередь защищал именно как образ Божий, именно как святыня, а уже во вторую очередь — как бронепанель, — отметил протоиерей.

Священник добавил, что среди бойцов спецназа «Ахмат» часто встречаются иконы с образом Богоматери Луганской. На заданиях военнослужащие носят их в бронежилетах и нагрудных карманах. В остальное время икона украшает молитвенные уголки.

Ранее движение «Царский крест» сообщило, что фотография бойца ВС РФ с позывным Казак, погибшего на фронте, замироточила. Утверждается, что боец «призван в небесное воинство и Господь через него обращается» к людям.

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