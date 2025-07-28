Депутат призвал активнее учить молодежь основам православия

Депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал активнее учить молодежь основам религии, так как подрастающее поколение должно знать историю Крещения Руси. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что это событие является фундаментом государственности и культуры.

Крещение Руси — это не просто исторический факт, это фундамент нашей государственности и культуры. Важно, чтобы подрастающее поколение понимало: православие — это не просто религия, это живая традиция, которая формирует нашу идентичность. Школы, вузы, общественные организации должны рассказывать о значении этого события не как о сухом уроке истории, а как о начале великого пути, который продолжается и сегодня, — сказал Иванов.

Он также призвал россиян не оставаться в стороне от праздничных мероприятий и уделять время молитве. По словам депутата, традиционно 28 июля по всей стране проходят богослужения, крестные ходы и просветительские мероприятия.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил 28 июля нерабочим днем в связи с празднованием Дня Крещения Руси. Таким образом, местных жителей ждут длинные выходные.