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24 июля 2025 в 10:00

Российский город скоро уйдет на длинные выходные

Губернатор Развожаев объявил 28 июля в Севастополе нерабочим днем

Севастополь Севастополь Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В связи с празднованием Дня Военно-морского флота (27 июля) и Дня Крещения Руси (28 июля) в Севастополе было принято решение объявить понедельник, 28 июля, нерабочим днем, заявил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Таким образом, местных жителей ждут длинные выходные.

Принял решение — установить понедельник, 28 июля, нерабочим праздничным днем. Работодателям рекомендовано установить этот день как нерабочий. Соответствующий указ подписал сегодня на заседании правительства Севастополя, в ближайшее время он будет опубликован на официальном сайте, — отметил Развожаев.

Ранее Иван Курбаков, возглавляющий организацию «Отцы рядом», выступил с инициативой придать Дню семьи, любви и верности статус официального выходного дня. Этот праздник отмечается ежегодно 8 июля. Как сообщил Курбаков в беседе с NEWS.ru, соответствующее предложение уже направлено председателю Государственной думы Вячеславу Володину.

До этого Министерство труда России обнародовало производственный календарь на 2026 год, утвердив график праздничных и выходных дней. Согласно документу, новогодние каникулы продлятся 12 дней. В феврале предусмотрены три последовательных выходных дня с 21-го по 23-е число в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Мартовские выходные запланированы с 7-е по 9-е число.

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