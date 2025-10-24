Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 19:05

Куда сходить в Москве в выходные 25–26 октября: кино и авангард

Куда сходить в Москве бесплатно в выходные Куда сходить в Москве бесплатно в выходные Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В эти выходные в Москве пройдет несколько интересных событий для тех, кто интересуется искусством, историей, природой и просто любит погулять по городу. Смотрите в традиционной подборке мероприятий из афиши Москвы, где узнать, что такое капром, посмотреть на авангардные книги и побывать за театральными кулисами. Рассказываем, куда сходить в столице 25 и 26 октября.

Куда сходить в Москве 25 и 26 октября с девушкой: авангардные книги и кинофестиваль

Куда сходить в Москве любителям авангарда? На этой неделе в Литературном музее открылась экспозиция о русской футуристической книге, приуроченная к 140-летию Велимира Хлебникова. В экспозиции покажут редкие издания поэтов-футуристов и художников-авангардистов, экспериментировавших с формой, материалами и версткой.

Еще одна интересная идея для любителей истории — отправиться на познавательную экскурсию. В Музее Москвы пройдет прогулка «Капиталистический романтизм Якиманки», посвященная архитектуре Замоскворечья 1990–2000-х годов. Участникам предложат проследить, как за последние десятилетия менялись стиль, приемы и идеи московского градостроительства. Сходите, чтобы узнать, так ли плох капром!

Интересное мероприятие запланировано для любителей театра. Актеры популярного мюзикла «Последняя сказка» в это воскресенье зовут на экскурсию за кулисы! Они покажут реквизит, костюмы и трюковые механизмы. Это шанс увидеть, как создается масштабная постановка, вместе с артистом из основного состава.

Мюзикл «Последняя сказка» в театре Московского дворца молодежи (МДМ) Мюзикл «Последняя сказка» в театре Московского дворца молодежи (МДМ) Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

А если интересуетесь фильмами, самое время посетить в Москве в выходные традиционный фестиваль от The Art Newspaper Russia. В программе — премьеры из Канн, псевдомокьюментари с Антоном Лапенко и необычные картины со всего мира, которые вы вряд ли видели.

Куда сходить в Москве с ребенком в выходные 25–26 октября: фотографии природы и настольные игры

В это воскресенье Музей советских игровых автоматов проведет день настольных игр: в залах развернут большую игротеку с семейными и стратегическими играми. Можно сходить с ребенком, если ему больше 6 лет.

Если ваши дети любят животных, советуем заглянуть в Новую Третьяковку. Тут проходит традиционный фотофестиваль «Золотая черепаха». В экспозицию вошли более 400 работ финалистов международного конкурса дикой природы — снимки из 96 стран! Отдельный зал посвящен природе Москвы. Экспозиция дополнена большой просветительской программой — от лекций до мастер-классов и VR-показов.

Куда сходить в Москве в выходные бесплатно: мастер-классы, выставка и экскурсия

Сходить бесплатно предлагаем на выставку «Есть метро!» в Государственную публичную историческую библиотеку. Она как раз закрывается в понедельник. Экспозиция раскрывает, как создавался и развивался московский метрополитен: редкие документы, воспоминания первых сотрудников, архивные журналы и исследования показывают подземку не только как транспорт, но и как культурный символ города.

Куда сходить в Москве с ребенком Куда сходить в Москве с ребенком Фото: Shutterstock/FOTODOM

В парке «Фили» в воскресенье можно отправиться на бесплатную экскурсию по району — узнайте интересные факты об усадьбе Нарышкиных, храме Покрова в Филях и дореволюционной дачной жизни.

А киностудия Горького приглашает школьников старше восьми лет на день открытых дверей! В это воскресенье туда можно сходить бесплатно, чтобы поучаствовать в мастер-классах по озвучиванию фильмов и мультфильмов, созданию комиксов и актерскому мастерству.

Посмотрите наш гид: рассказали, где находятся самые необычные музеи России.

афиша
культура
кино
театры
мюзиклы
искусство
музеи
экскурсии
Москва
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небензя объяснил, по чьей вине принципы Устава ООН стали формальностью
Путин разрешил временно ввозить товары из стран СНГ без маркировки
Путин назначил главу нового управления администрации по стратсотрудничеству
Премьеру «Бурого медведя!!» отложили из-за всплеска нападений
Назван город, которым особенно заинтересовались россияне к Новому году
«Коалиция желающих» собирается разобраться с активами России до конца года
Как помочь ребенку с домашним заданием: выучить урок и не сорваться на крик
Военэксперт предположил, как будут наступать ВС РФ после взятия Херсона
Поляки «послали» Бандеру на матче «Шахтера» в Кракове
Военэксперт рассказал, что препятствует продвижению ВС РФ в Херсоне
Пентагон направил авианесущую группу на войну с наркокартелями
В НАТО раскрыли, кто на самом деле может передать Киеву Tomahawk
Porsche столкнулся с рекордным падением прибыли
Двое людей пострадали при пожаре в мечети в Татарстане
Москвичам рассказали, стоит ли «переобувать» авто в конце октября
Лукашенко потребовал вылизать всю Белоруссию
В Госдуме объяснили, угрожает ли человечеству война роботов
В Сети показали видео с места ЧП на Ладожском вокзале
Ошеломляющий ответ на Tomahawk, ТЭЦ Киева горят синим пламенем: что дальше
Макгрегор дал совет Трампу по Украине после шага против России
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.