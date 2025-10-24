Куда сходить в Москве в выходные 25–26 октября: кино и авангард

В эти выходные в Москве пройдет несколько интересных событий для тех, кто интересуется искусством, историей, природой и просто любит погулять по городу. Смотрите в традиционной подборке мероприятий из афиши Москвы, где узнать, что такое капром, посмотреть на авангардные книги и побывать за театральными кулисами. Рассказываем, куда сходить в столице 25 и 26 октября.

Куда сходить в Москве 25 и 26 октября с девушкой: авангардные книги и кинофестиваль

Куда сходить в Москве любителям авангарда? На этой неделе в Литературном музее открылась экспозиция о русской футуристической книге, приуроченная к 140-летию Велимира Хлебникова. В экспозиции покажут редкие издания поэтов-футуристов и художников-авангардистов, экспериментировавших с формой, материалами и версткой.

Еще одна интересная идея для любителей истории — отправиться на познавательную экскурсию. В Музее Москвы пройдет прогулка «Капиталистический романтизм Якиманки», посвященная архитектуре Замоскворечья 1990–2000-х годов. Участникам предложат проследить, как за последние десятилетия менялись стиль, приемы и идеи московского градостроительства. Сходите, чтобы узнать, так ли плох капром!

Интересное мероприятие запланировано для любителей театра. Актеры популярного мюзикла «Последняя сказка» в это воскресенье зовут на экскурсию за кулисы! Они покажут реквизит, костюмы и трюковые механизмы. Это шанс увидеть, как создается масштабная постановка, вместе с артистом из основного состава.

Мюзикл «Последняя сказка» в театре Московского дворца молодежи (МДМ) Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

А если интересуетесь фильмами, самое время посетить в Москве в выходные традиционный фестиваль от The Art Newspaper Russia. В программе — премьеры из Канн, псевдомокьюментари с Антоном Лапенко и необычные картины со всего мира, которые вы вряд ли видели.

Куда сходить в Москве с ребенком в выходные 25–26 октября: фотографии природы и настольные игры

В это воскресенье Музей советских игровых автоматов проведет день настольных игр: в залах развернут большую игротеку с семейными и стратегическими играми. Можно сходить с ребенком, если ему больше 6 лет.

Если ваши дети любят животных, советуем заглянуть в Новую Третьяковку. Тут проходит традиционный фотофестиваль «Золотая черепаха». В экспозицию вошли более 400 работ финалистов международного конкурса дикой природы — снимки из 96 стран! Отдельный зал посвящен природе Москвы. Экспозиция дополнена большой просветительской программой — от лекций до мастер-классов и VR-показов.

Куда сходить в Москве в выходные бесплатно: мастер-классы, выставка и экскурсия

Сходить бесплатно предлагаем на выставку «Есть метро!» в Государственную публичную историческую библиотеку. Она как раз закрывается в понедельник. Экспозиция раскрывает, как создавался и развивался московский метрополитен: редкие документы, воспоминания первых сотрудников, архивные журналы и исследования показывают подземку не только как транспорт, но и как культурный символ города.

Куда сходить в Москве с ребенком Фото: Shutterstock/FOTODOM

В парке «Фили» в воскресенье можно отправиться на бесплатную экскурсию по району — узнайте интересные факты об усадьбе Нарышкиных, храме Покрова в Филях и дореволюционной дачной жизни.

А киностудия Горького приглашает школьников старше восьми лет на день открытых дверей! В это воскресенье туда можно сходить бесплатно, чтобы поучаствовать в мастер-классах по озвучиванию фильмов и мультфильмов, созданию комиксов и актерскому мастерству.

