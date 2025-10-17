Ресторатор Пинский раскрыл новый неожиданный тренд

Новый тренд в московских ресторанах — честные цены на еду, сказал NEWS.ru предприниматель, основатель холдинга Pinskiy & Co Антон Пинский на пресс-ланче, посвященном премьере гастрономического мюзикла «Москва от заката до рассвета». Он добавил, что нынешних гостей заведений трудно обмануть, так как у них большой опыт.

[Новый тренд — это] честность. Сейчас уже не проходят фокусы, когда можно продавать красивую, украшенную еду задорого. Сейчас у нас гость опытный, с большой насмотренностью, — сказал Пинский.

В театре «Одеон» прошел пресс-ланч, посвященный премьере гастрономического мюзикла «Москва от рассвета до заката». Гостям предложили продегустировать напитки и блюда, которые ожидают посетителей гастромюзикла, а также рассказали им о замысле и символике нового шоу.

В гастромюзикле блюда являются неотъемлемой частью шоу, они обыграны в сценарии, подаются официантами по ходу представления, меню создано специально для мюзикла и продумано до мелочей. Это не первый такой проект ресторатора. В 2023 году состоялась премьера гастромюзикла «Москва слезам не верит».

