Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 16:05

Ресторатор Пинский раскрыл новый неожиданный тренд

Ресторатор Пинский назвал честные цены новым трендом московского общепита

Антон Пинский Антон Пинский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Новый тренд в московских ресторанах — честные цены на еду, сказал NEWS.ru предприниматель, основатель холдинга Pinskiy & Co Антон Пинский на пресс-ланче, посвященном премьере гастрономического мюзикла «Москва от заката до рассвета». Он добавил, что нынешних гостей заведений трудно обмануть, так как у них большой опыт.

[Новый тренд — это] честность. Сейчас уже не проходят фокусы, когда можно продавать красивую, украшенную еду задорого. Сейчас у нас гость опытный, с большой насмотренностью, — сказал Пинский.

В театре «Одеон» прошел пресс-ланч, посвященный премьере гастрономического мюзикла «Москва от рассвета до заката». Гостям предложили продегустировать напитки и блюда, которые ожидают посетителей гастромюзикла, а также рассказали им о замысле и символике нового шоу.

В гастромюзикле блюда являются неотъемлемой частью шоу, они обыграны в сценарии, подаются официантами по ходу представления, меню создано специально для мюзикла и продумано до мелочей. Это не первый такой проект ресторатора. В 2023 году состоялась премьера гастромюзикла «Москва слезам не верит».

Ранее бизнесмен Андрей Ковалев сказал, что рэпер Тимати и его партнер ресторатор Антон Пинский скоро уберут возрастной ценз для гостей своего нового ночного клуба в центре Москвы. Он предположил, что фишку с ограничением возраста использовали для хайпа при открытии клуба, дальше она станет неактуальна.

рестораны
мюзиклы
еда
шоу
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин обсудил освоение богатств морского дна
В РЖД объяснили решение о сокращении управленческого персонала
Вышла русскоязычная озвучка S.T.A.L.K.E.R. 2
Суд выпустил сына Каддафи на свободу после 10 лет под арестом
Стало известно, сколько детских кружков открыли в Подмосковье в этом году
«Оказались на голову выше»: военэксперт ответил на критику российского Т-14
Иеромонах оказался за решеткой после «респекта» РДК
Юрист раскрыл безопасный способ передать квартиру детям
Суд вынес приговор по делу об убийстве мэра Дзержинского в 2006 году
«По 5000 рублей»: экс-футболист рассказал о попытке сыграть договорной матч
Считавшийся потухшим 710 тысяч лет вулкан проснулся в Иране
Вороны камнями бьют стекла машин в российском городе
Волонтер разнес версию о том, что семью Усольцевых в тайге растерзал хищник
Хоккеист из «Сибири» перешел в «Металлург»
Еще 16 человек задержали в Грузии за попытку штурма президентского дворца
Ученые раскрыли тайну выбрасывающихся на берег дельфинов
Экономист рассказал, чьи банковские счета могут быть заблокированы
«Кремлевский астролог» объяснил, почему перестал работать с политиками
Богомолов жестко прошелся по российским актерам
Каждый пятый рубль региональных доходов придется на столицу
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.