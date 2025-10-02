Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 19:13

«Скоро всех будут пускать»: бизнесмен Ковалев о клубе Тимати для зумеров

Бизнесмен Ковалев: Тимати скоро уберет возрастной ценз в своем клубе

Тимати Тимати Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) скоро уберет возрастной ценз для гостей своего нового ночного клуба, поделился мнением с NEWS.ru бизнесмен Андрей Ковалев. Он предположил, что фишку с ограничением возраста использовали для хайпа при открытии клуба, дальше она станет неактуальна.

Мне кажется, это фишка для открытия, а потом всех будут туда пускать. Эту новость (о введении возрастного ценза. — NEWS.ru) прочитают миллионы, и клуб будет заполнен, но оставлять это так, сужать аудиторию — в этом нет никакого смысла, тем более что сейчас ночные клубы не пользуются такой популярностью, как раньше, — сказал Ковалев.

Бизнесмен подчеркнул, что Тимати — профессионал, это не первый его ночной клуб и он понимает, что делает. По словам Ковалева, рэпер в любом случае как хозяин заведения имеет право принять такое решение.

Недавно рэпер открыл новый ночной клуб для молодежи. В его заведении действует возрастной ценз: пройти могут девушки до 25 лет и мужчины до 30 лет. Ночной клуб вызвал волну критики и негативную реакцию в соцсетях, Юнусова обвинили в эйджизме.

Ранее Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией потребовал провести проверку в отношении Тимати из-за возможной легализации денежных средств. По мнению представителя ФПБК, компании артиста могли проводить сомнительные операции. Соответствующее обращение было направлено в прокуратуру.

Тимати
клубы
зумеры
возраст
