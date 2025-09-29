Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 19:07

В ФПБК потребовали проверить Тимати на отмывание денег

Тимати Тимати Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией потребовал провести проверку в отношении рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) из-за возможной легализации денежных средств, заявили NEWS.ru в организации. По мнению представителя ФПБК, компании артиста могли проводить сомнительные операции. Соответствующее обращение было направлено в прокуратуру.

ФПБК обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении предпринимателя и артиста Тимура Юнусова и компаний, где у него есть доля, на возможные финансовые нарушения и операции по легализации денежных средств. Проведенный анализ бухгалтерской и финансовой отчетности ряда компаний, аффилированных с Тимуром Юнусовым, по нашему мнению, может указывать на проведение сомнительных операций. Мы просим дать правовую оценку деятельности юридических лиц, а также установить конечных бенефициаров и фактических руководителей организаций, проверить законность финансовых операций компаний на предмет соответствия законодательству о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. В случае установления фактов нарушения законодательства РФ и при наличии достаточных оснований, указывающих на признаки преступления, инициировать возбуждение уголовного дела, — сказал представитель ФПБК.

Ранее стало известно, что блогеру Александре Митрошиной продлили срок домашнего ареста. Решение принял Чертановский суд Москвы. Митрошина останется под домашним арестом вплоть до 24 октября.

До этого сообщалось, что блогер Гусейн Гасанов, находящийся в международном розыске по делу об отмывании денег, лишился последнего бизнеса в России. Федеральная налоговая служба закрыла компанию «Банда Фудс», открытую в 2023 году.

