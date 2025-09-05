В Москве покажут первый российский fashion-мюзикл

Первый российский fashion-мюзикл «Дьявол носит ПРАDА» покажут в Москве. Премьера состоится в феврале 2026 года. На сцену выйдут звезды шоу-бизнеса и артисты российских мюзиклов.

В основу лег не известный фильм с одноименным названием, а история создания журнала Cosmopolitan, позже трансформированного в Voice. Одной из ключевых особенностей постановки станут костюмы персонажей. За созданием образов стоит звездный стилист Эльвира Янковская. Часть нарядов представлена ведущими российскими дизайнерами, а другая будет отшита в ателье с нуля под каждого героя, чтобы передать его характер.

В феврале состоится закрытая премьера показа. Главной интригой остаются имена приглашенных артистов, которые примут участие в постановке. После премьеры труппа мюзикла отправится в гастрольный тур по более чем 20 городам России, включая Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Сочи и Новосибирск.

