Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 12:25

В Москве покажут первый российский fashion-мюзикл

Фото: пресс-служба мюзикла «Дьявол носит ПРАDА»

Первый российский fashion-мюзикл «Дьявол носит ПРАDА» покажут в Москве. Премьера состоится в феврале 2026 года. На сцену выйдут звезды шоу-бизнеса и артисты российских мюзиклов.

В основу лег не известный фильм с одноименным названием, а история создания журнала Cosmopolitan, позже трансформированного в Voice. Одной из ключевых особенностей постановки станут костюмы персонажей. За созданием образов стоит звездный стилист Эльвира Янковская. Часть нарядов представлена ведущими российскими дизайнерами, а другая будет отшита в ателье с нуля под каждого героя, чтобы передать его характер.

В феврале состоится закрытая премьера показа. Главной интригой остаются имена приглашенных артистов, которые примут участие в постановке. После премьеры труппа мюзикла отправится в гастрольный тур по более чем 20 городам России, включая Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Сочи и Новосибирск.

Ранее стало известно, что Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Его представление коллективу состоялось во время собрания, посвященного началу нового творческого сезона.

Россия
мюзиклы
спектакли
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20 дней гноил в погребе: мужчина расчленил сожительницу и вывез в лес
Warner Bros. обвинила Midjourney в наглости и подала в суд на компанию
«Бабье лето» вернет в Москву жару до плюс 30? Прогноз погоды на выходные
Световой меч Дарта Вейдера ушел с молотка за $3,6 млн
Два мотоцикла и машина каршеринга столкнулись на юго-западе Москвы
Губернатор Забайкалья назвал неочевидный плюс строительства «Силы Сибири-2»
Владельцев дач в Свердловской области предупредили о сбежавших из СИЗО
Подростка арестовали за теракт на железной дороге
Известный тренер объяснил, почему Россия не смогла обыграть Иорданию
Синоптик предупредил о «радиационных» туманах
Врач объяснил, какая бактерия угрожает туристам в Турции
Стало известно, что грозит Тарасовой за ввоз каннабиса
«112»: Аглаю Тарасову привезли в суд для избрания меры пресечения
«Безумие»: во Франции осудили план Макрона по отправке военных на Украину
Парень Аглаи Тарасовой высказался о ее задержании
15 исторических загадок, которые до сих пор не раскрыты
Названы сервисы, которые будут доступны россиянам в периоды ограничений
Развод, возвращение на сцену, отношение к СВО: как живет Михаил Ефремов
В «Ленкоме» и Центре драматургии спрогнозировали трудности после слияния
«Это чудо»: Варшавер о возможности оставаться президентом «Ленкома»
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.