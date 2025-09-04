Ефремов вернулся на театральную сцену

Известный российский актер Михаил Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова», сообщила пресс-служба культурного учреждения. Его представление коллективу состоялось во время собрания, посвященного началу нового творческого сезона.

Художественный руководитель театра лично представил нового актера труппе. В своем обращении Михалков подчеркнул, что Ефремов обратился к нему с просьбой о возможности продолжить творческую деятельность после освобождения.

Ни для кого не секрет, что Михаил Олегович Ефремов, переживший несколько тяжелых лет своей жизни, оказался на свободе и обратился ко мне с просьбой о возможности продолжить творческую деятельность в нашем театре. Лично я считаю, что судьба его многому научила, — сказал Михалков.

Режиссер добавил, что Ефремов наверняка переосмыслил многие вещи за годы заключения. Кроме того, он отметил, что актерское мастерство артиста ничуть не уменьшилось.

Уже в начале следующего года зрители смогут увидеть Ефремова на сцене в новой постановке. В феврале 2026 года запланирована премьера спектакля «Без свидетелей» по одноименному фильму в постановке Никиты Михалкова.

В 2020 году Пресненский суд Москвы приговорил актера к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. Позже Мосгорсуд сократил срок наказания до 7,5 лет, а в марте этого года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Ефремова.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Ефремов официально оформил развод с Кругликовой после 23 лет брака. По данным канала, фактически семья прекратила отношения несколько месяцев назад, а сейчас завершила юридическое оформление развода.