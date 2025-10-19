Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 11:12

Малыш в костюме «бати» поздравил россиян с Днем отца

В Хабаровске мальчик устроил оригинальное поздравление с Днем отца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Хабаровске маленький мальчик в полном образе «бати» поздравил жителей города с Днем отца, передает Telegram-канал Readovka. Юный хабаровчанин облачился в каноничный наряд, включающий бейсболку, спортивные штаны, майку-алкоголичку и накладные усы. Как уточнил источник, ребенок продемонстрировал настоящую харизму и умение работать на публику.

Всех отцов с праздником, — говорится на плакате малыша.

День отца отмечается в России в третье воскресенье октября, согласно указу президента страны Владимира Путина от 2021 года.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем отца, подчеркнув значимость роли мужчин в укреплении семейных ценностей и воспитании детей. Он напомнил, что праздник был официально учрежден недавно и по инициативе женщин.

До этого певец и депутат Госдумы Денис Майданов отмечал, что День отца был учрежден для воссоздания института отцовства в России. По его словам, во многих городах будут заложены аллеи и парки, посвященные отцам. Целые семьи будут приходить и сажать так называемые династийные деревья, добавил парламентарий.

Хабаровск
поздравления
дети
отцы
