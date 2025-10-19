Володин поздравил россиян с учрежденным по просьбе женщин праздником

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем отца, подчеркнув значимость роли мужчин в укреплении семейных ценностей и воспитании детей. В Telegram-канале он напомнил, что праздник был официально учрежден недавно и по инициативе женщин.

Сегодня День отца. Праздник получил официальный статус недавно. Кстати, это была инициатива женщин. Только там, где есть гармония, согласие и любовь между мужчиной и женщиной, — крепкие семьи, — написал Володин.

Спикер Госдумы также провел параллель с романом Льва Толстого «Война и мир», напомнив о диалоге князя Болконского с сыном перед отправкой на войну. Он отметил, что предназначение и долг мужчины — «служить своей стране», а Родина и семья — главные ценности для него.

Володин выразил благодарность женщинам за инициативу учреждения праздника и пожелал всем крепкого здоровья и семейного счастья. День отца отмечается в России в третье воскресенье октября, согласно указу президента Владимира Путина от 2021 года.

Ранее певец и депутат Госдумы Денис Майданов отмечал, что День отца был учрежден для воссоздания института отцовства в России. По его словам, в этот день многие семьи собираются за одним столом.