Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 10:01

Володин поздравил россиян с учрежденным по просьбе женщин праздником

Володин поздравил россиян с Днем отца

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем отца, подчеркнув значимость роли мужчин в укреплении семейных ценностей и воспитании детей. В Telegram-канале он напомнил, что праздник был официально учрежден недавно и по инициативе женщин.

Сегодня День отца. Праздник получил официальный статус недавно. Кстати, это была инициатива женщин. Только там, где есть гармония, согласие и любовь между мужчиной и женщиной, — крепкие семьи, — написал Володин.

Спикер Госдумы также провел параллель с романом Льва Толстого «Война и мир», напомнив о диалоге князя Болконского с сыном перед отправкой на войну. Он отметил, что предназначение и долг мужчины — «служить своей стране», а Родина и семья — главные ценности для него.

Володин выразил благодарность женщинам за инициативу учреждения праздника и пожелал всем крепкого здоровья и семейного счастья. День отца отмечается в России в третье воскресенье октября, согласно указу президента Владимира Путина от 2021 года.

Ранее певец и депутат Госдумы Денис Майданов отмечал, что День отца был учрежден для воссоздания института отцовства в России. По его словам, в этот день многие семьи собираются за одним столом.

Россия
Госдума
Вячеслав Володин
поздравления
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, какие элитные войска Трамп развернул у берегов Венесуэлы
ХАМАС опровергло причастность к нарушению перемирия в Газе
«Получил поганую футболку»: в Британии высмеяли «похождения» Зеленского
Мирошник раскрыл масштабы хищений оружия на Украине
Разбился автобус с 30 пассажирами, есть погибшие
В Москве метель и гололедица? Погода в столице в воскресенье, 19 октября
Вооруженные силы России ликвидировали высокопоставленного офицера ВСУ
В Крыму продолжат национализацию активов украинских олигархов
Наступление ВС РФ на Харьков 19 октября: Лозовую сровняли с землей, Купянск
Атака БПЛА на газзавод в Оренбурге 19 октября: пожар, взрывы, жертвы
В деле террористов из «Крокуса» появились новые детали
Стало известно о прорыве российской армии под Красноармейском
На Украине объявили воздушную тревогу в семи областях
Девять школьников отравились в кафе Калининграда
Малыш в костюме «бати» поздравил россиян с Днем отца
Инцидент с массовым отравлением в Бурятии дошел до Бастрыкина
Россиянам рассказали, как правильно дегустировать вино
Мощнейшая вспышка зафиксирована на Солнце
«Уехал ни с чем»: раскрыта реакция украинцев на встречу Трампа с Зеленским
Директора издательства «Музыка» обвинили в захвате бизнеса
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.