Готовим мясо по-кремлевски по советскому рецепту: говядина тает во рту

Считается, что мясо, приготовленное по этому рецепту, подавали советским партийным деятелям в Кремле. Отсюда и название — мясо по-кремлевски. Это нежнейшая томленая говядина со сливочным привкусом. Рассказываем, как приготовить ее дома.

Ингредиенты

Мякоть говядины — 1 кг

Луковицы репчатые — 2 шт.

Головка чеснока — 1 шт.

Масло сливочное — 180 г

Соль — 1 ст. л. или на свой вкус

Сахар — 1 ст. л. или на свой вкус

Уксус 9% — 1 ст. л.

Вода питьевая — 150 мл

Способ приготовления

Нарежьте говяжью мякоть средними кубиками. Луковицы очистите, нашинкуйте кольцами. Чесночные зубчики хорошенько измельчите. Масло нарежьте кусочками толщиной около 1 см.

Выложите мясо в казан или кастрюлю с толстым дном. Равномерно посыпьте луком. Влейте воду (она должна быть теплой). Сверху распределите кусочки масла.

Поставьте блюдо на огонь. Когда смесь закипит, убавьте огонь до минимума, накройте мясо крышкой и тушите час.

Добавьте к мясу соль, сахар, чеснок и уксус. Не увеличивая огонь, готовьте еще час под крышкой.

Мясо по-кремлевски можно подавать к столу!

Время приготовления — 2 часа 20 минут.

Калорийность — 175 ккал на 100 г.

