24 октября 2025 в 15:10

Готовим мясо по-кремлевски по советскому рецепту: говядина тает во рту

Мясо по-кремлевски Мясо по-кремлевски Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Считается, что мясо, приготовленное по этому рецепту, подавали советским партийным деятелям в Кремле. Отсюда и название — мясо по-кремлевски. Это нежнейшая томленая говядина со сливочным привкусом. Рассказываем, как приготовить ее дома.

Ингредиенты

  • Мякоть говядины — 1 кг
  • Луковицы репчатые — 2 шт.
  • Головка чеснока — 1 шт.
  • Масло сливочное — 180 г
  • Соль — 1 ст. л. или на свой вкус
  • Сахар — 1 ст. л. или на свой вкус
  • Уксус 9% — 1 ст. л.
  • Вода питьевая — 150 мл

Способ приготовления

Нарежьте говяжью мякоть средними кубиками. Луковицы очистите, нашинкуйте кольцами. Чесночные зубчики хорошенько измельчите. Масло нарежьте кусочками толщиной около 1 см.

Выложите мясо в казан или кастрюлю с толстым дном. Равномерно посыпьте луком. Влейте воду (она должна быть теплой). Сверху распределите кусочки масла.

Поставьте блюдо на огонь. Когда смесь закипит, убавьте огонь до минимума, накройте мясо крышкой и тушите час.

Добавьте к мясу соль, сахар, чеснок и уксус. Не увеличивая огонь, готовьте еще час под крышкой.

Мясо по-кремлевски можно подавать к столу!

  • Время приготовления — 2 часа 20 минут.
  • Калорийность — 175 ккал на 100 г.

Ранее мы поделились рецептом советского пирога с картофелем и тушенкой.

