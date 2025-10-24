Готовим мясо по-кремлевски по советскому рецепту: говядина тает во рту

Считается, что мясо, приготовленное по этому рецепту, подавали советским партийным деятелям в Кремле. Отсюда и название — мясо по-кремлевски. Это нежнейшая томленая говядина со сливочным привкусом. Рассказываем, как приготовить ее дома.
Ингредиенты
- Мякоть говядины — 1 кг
- Луковицы репчатые — 2 шт.
- Головка чеснока — 1 шт.
- Масло сливочное — 180 г
- Соль — 1 ст. л. или на свой вкус
- Сахар — 1 ст. л. или на свой вкус
- Уксус 9% — 1 ст. л.
- Вода питьевая — 150 мл
Способ приготовления
Нарежьте говяжью мякоть средними кубиками. Луковицы очистите, нашинкуйте кольцами. Чесночные зубчики хорошенько измельчите. Масло нарежьте кусочками толщиной около 1 см.
Выложите мясо в казан или кастрюлю с толстым дном. Равномерно посыпьте луком. Влейте воду (она должна быть теплой). Сверху распределите кусочки масла.
Поставьте блюдо на огонь. Когда смесь закипит, убавьте огонь до минимума, накройте мясо крышкой и тушите час.
Добавьте к мясу соль, сахар, чеснок и уксус. Не увеличивая огонь, готовьте еще час под крышкой.
Мясо по-кремлевски можно подавать к столу!
- Время приготовления — 2 часа 20 минут.
- Калорийность — 175 ккал на 100 г.
