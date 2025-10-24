Лев сбежал из машины, проехался на крыше по трассе в ЮАР и попал на видео

Лев сбежал из машины, проехался на крыше по трассе в ЮАР и попал на видео

Лев в ЮАР выбрался на крышу трейлера во время движения и залез на крышу машины, пишет Daily Mail. По данным источника, случившееся вызвало панику у водителей. Хищника перевозили из охотничьего питомника к новому владельцу в специальном прицепе.

Лев смог выбить смотровой люк и залезть наверх, когда автомобиль двигался по трассе со скоростью около 100 километров в час. Водитель сначала не понял, что животное сбежало, но сигналы других автомобилистов дали понять, что с прицепом что-то произошло. Происходящее снял на видео один из очевидцев.

В ролике видно, как машина притормозила и свернула к обочине. После этого лев спрыгнул на землю и ушел с дороги в сторону деревьев. Хищник немного прогулялся, устроился под деревом и заснул. Ему удалось проехать на крыше около трех километров.

Ветеринар Антон Нел указал на необычайную ловкость льва. По его словам, стены трейлера были гладкими и достигали около 2,5 метра в высоту. Однако лев, несмотря на свой размер, смог выбраться через маленький смотровой люк.

Ранее трехметровый питон в Таиланде проглотил целую кошку и умер в мучениях. Жители Паттайи обнаружили змею, когда та лежала в кустах у дороги. Питон почти не двигался, а его брюхо раздулось от добычи.