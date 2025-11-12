«Первый раз слышу»: Песков о попытках вернуть граждан ЮАР из зоны СВО Песков сообщил, что не владеет информацией о гражданах ЮАР на СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил телеканалу «Россия 1», что не слышал о гражданах Южно-Африканской Республики, которых просят вернуть на родину из зоны проведения специальной военной операции. По словам представителя Кремля, он не владеет информацией.

Никакой информацией вообще не владею. Я первый раз об этом слышу, — сообщил представитель Кремля.

Ранее пресс-служба офиса президента ЮАР заявила, что правительство страны принимает меры по репатриации 17 граждан, которые ранее выехали для участия в боевых действиях на Украине. В сообщении сказано, что южноафриканские мужчины в возрасте от 20 до 39 лет оказались в ловушке. 16 мужчин являются жителями провинции Квазулу-Натал, а один приехал из Восточно-Капской провинции. Утверждается, что граждане ЮАР были введены в заблуждение щедрыми обещаниями контрактов.

До этого стало известно, что в состав нового подразделения беспилотных систем ВСУ «Флэш» вошли иностранные наемники из Мадагаскара, Великобритании, Франции и США. Один из бойцов подразделения сообщил, что прежде служил в британской армии в пехоте, другой рассказал, что раньше работал пожарным. Вербовщик пояснил, что при отборе главным условием является знание английского языка, а военный опыт не входит в число обязательных требований.