В состав нового подразделения беспилотных систем ВСУ «Флэш» вошли иностранные наемники из Мадагаскара, Великобритании, Франции и США, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети структуры, занимающейся вербовкой иностранцев на службу в украинской армии. Один из участников подразделения рассказал, что ранее служил в британской армии в пехотных подразделениях, другой отметил, что до этого работал пожарным.

По словам вербовщика, при наборе основной акцент делается на владении английским языком, тогда как наличие военного опыта не считается обязательным требованием.

Ранее представители антифашистского подполья Херсонской области заявили, что западные наемники на Украине преимущественно занимают командные и инструкторские должности, избегая прямого участия в боях. При угрозе столкновения с российскими войсками они предпочитают срочную эвакуацию. По данным подполья, иностранные бойцы, прибывающие из западных стран, часто имеют боевой опыт или военную подготовку.

До этого стало известно, что британский наемник Алан Роберт Уильямс погиб в Харьковской области менее чем через месяц после начала службы в ВСУ. Его тело до сих пор не обнаружено, но сослуживцы подтвердили факт смерти.