Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 09:45

Раскрыт состав нового подразделения наемников ВСУ

В новое подразделение БПЛА ВСУ вошли наемники из Мадагаскара, Европы и США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В состав нового подразделения беспилотных систем ВСУ «Флэш» вошли иностранные наемники из Мадагаскара, Великобритании, Франции и США, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети структуры, занимающейся вербовкой иностранцев на службу в украинской армии. Один из участников подразделения рассказал, что ранее служил в британской армии в пехотных подразделениях, другой отметил, что до этого работал пожарным.

По словам вербовщика, при наборе основной акцент делается на владении английским языком, тогда как наличие военного опыта не считается обязательным требованием.

Ранее представители антифашистского подполья Херсонской области заявили, что западные наемники на Украине преимущественно занимают командные и инструкторские должности, избегая прямого участия в боях. При угрозе столкновения с российскими войсками они предпочитают срочную эвакуацию. По данным подполья, иностранные бойцы, прибывающие из западных стран, часто имеют боевой опыт или военную подготовку.

До этого стало известно, что британский наемник Алан Роберт Уильямс погиб в Харьковской области менее чем через месяц после начала службы в ВСУ. Его тело до сих пор не обнаружено, но сослуживцы подтвердили факт смерти.

ВСУ
БПЛА
наемники
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Балерина перечислила лучшие упражнения для поддержания правильной осанки
«Поцелуй Еревана»: Армению уличили в планах «отвязаться» от России
Бельгию предупредили о последствиях в случае конфискации российских активов
Производитель лекарств от ВИЧ из КНДР решил выйти на российский рынок
Находящийся под следствием экс-глава ГАИ рискует остаться без имущества
Уличный конфликт между двумя компаниями закончился поножовщиной
Разведчики узнали о хитрой схеме Армении с украинским зерном
Токио ответило на запрет на въезд в Россию для 30 японцев
В Казахстане защитят детей от ЛГБТ-ценностей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 ноября: где сбои в России
Жителям российского города ограничили водоснабжение
Путин отправится в Индию с рабочим визитом
Россиян предупредили о способах фишинга в мессенджерах
Простой способ приготовить сочное куриное филе с прованскими травами
В Орловской области раскрыли последствия ночного налета дронов ВСУ
В США раскрыли предполагаемую стратегию России по Украине
В Госдуме раскрыли, как вернуть часть средств за платные медицинские услуги
Офис британского премьера пытается установить контакт с Россией
Криминалист оценил шансы раскрыть преступление с бомбой в Красногорске
В Москве утвердили список растений для вырубки
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.