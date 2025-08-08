Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 03:48

Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ

РИАН: западные наемники на Украине предпочитают сидеть в штабах

Французские наемники в Руанде Французские наемники в Руанде Фото: T.J. Kirkpatrick/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Западные наемники на Украине преимущественно занимают командные и инструкторские должности, избегая прямого участия в боях, сообщили РИА Новости представители антифашистского подполья Херсонской области. При угрозе столкновения с российскими войсками они предпочитают срочную эвакуацию.

По данным подполья, иностранные бойцы, прибывающие из западных стран, часто имеют боевой опыт или военную подготовку. Большинство из них — бывшие рядовые и сержанты, а отставные офицеры занимают руководящие посты.

Их основные задачи включают инструктаж мобилизованных украинских военных и охрану иностранных советников в штабах. Участие же в реальных боевых действиях является для них редким явлением.

В Херсонской области около 20 наемников действовали на островах, пока ВСУ пытались организовать плацдарм на левобережье. Когда бои перешли уже на сами острова, «туристы» быстро организовали эвакуацию, — сообщил представитель херсонского подполья.

Ранее стало известно, что британский наемник Алан Роберт Уильямс погиб в Харьковской области менее чем через месяц после начала службы в ВСУ. Его тело до сих пор не обнаружено, но сослуживцы подтвердили факт смерти.

Украина
наёмник
подпольщики
Херсонская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, в каких случаях употребление кофе может быть опасно
В аэропорту российского города введены временные ограничения
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Британский наемник погиб под Харьковом сразу после вступления в ВСУ
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.