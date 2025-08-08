Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ РИАН: западные наемники на Украине предпочитают сидеть в штабах

Западные наемники на Украине преимущественно занимают командные и инструкторские должности, избегая прямого участия в боях, сообщили РИА Новости представители антифашистского подполья Херсонской области. При угрозе столкновения с российскими войсками они предпочитают срочную эвакуацию.

По данным подполья, иностранные бойцы, прибывающие из западных стран, часто имеют боевой опыт или военную подготовку. Большинство из них — бывшие рядовые и сержанты, а отставные офицеры занимают руководящие посты.

Их основные задачи включают инструктаж мобилизованных украинских военных и охрану иностранных советников в штабах. Участие же в реальных боевых действиях является для них редким явлением.

В Херсонской области около 20 наемников действовали на островах, пока ВСУ пытались организовать плацдарм на левобережье. Когда бои перешли уже на сами острова, «туристы» быстро организовали эвакуацию, — сообщил представитель херсонского подполья.

Ранее стало известно, что британский наемник Алан Роберт Уильямс погиб в Харьковской области менее чем через месяц после начала службы в ВСУ. Его тело до сих пор не обнаружено, но сослуживцы подтвердили факт смерти.