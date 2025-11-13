Названы самые «‎быстро трезвеющие» регионы России

В октябре 2025 года потребление алкоголя в России достигло самого низкого показателя с 1999 года, составив 7,74 литра на человека, передают «Ведомости». Рейтинг самых «трезвых» регионов выглядит так: Чеченская Республика — 0,15 литра алкоголя в среднем на человека, Ингушетия — 0,61, Дагестан — 0,89.

Дальше идет Кабардино-Балкарская Республика с показателем 2,47, Карачаево-Черкесская Республика — 2,69, Ставропольский край — 4,23, Северная Осетия — 4,47, Москва — 5,04, Ростовская область — 5,30, Республика Тыва — 5,51 литра. Также эксперты заметили сокращение потребления алкоголя в Калининградской, Белгородской и Смоленской областях.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) не поддержал практику регионов, ограничивающих продажу алкоголя, назвав ее глупостью. По его словам, люди должны сами прийти к решению отказаться от спиртного.

До этого стало известно, что Минсельхоз РФ поддерживает идею продажи алкоголя онлайн. Об этом сообщила замглавы ведомства Марина Афонина. Она подчеркнула, что Минсельхоз совместно с Минфином долго работали над законопроектом.