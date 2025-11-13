Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 23:33

Украине предрекли потерю половины территории за три года

Пушков: Украина может потерять до половины своей территории за три года

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о возможной утрате Украиной до 50% своей территории за 3 года при сохранении текущей динамики боевых действий. В своем Telegram-канале сенатор отметил, что такие последствия станут закономерным итогом внешнеполитического курса западных государств.

Еще два-три года? Не подумал ли (глава МИД Польши Радослав. — NEWS.ru) Сикорский, что в этом случае Украина потеряет уже не 20% земель, а сократится до половины своей нынешней территории?сказано в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Европы продолжают поощрять Киев в вопросе ведения боевых действий. По его словам, США склонны взять паузу.

До этого Песков заявил: страны-доноры начали понимать, как на Украине разворовывают значительную часть финансовой помощи. Так представитель Кремля оценил текущее положение с западным финансированием Киева.

Представитель Кремля также отмечал, что коррупционный скандал на Украине заметили ключевые международные игроки в Европе и США. В центре ситуации оказалось окружение президента Владимира Зеленского.

Украине предрекли потерю половины территории за три года
