14 ноября 2025 в 00:31

Стали известны итоги работы российской ПВО за три вечерних часа

Минобороны: российская ПВО сбила 34 украинских беспилотника над пятью регионами

Дежурными средствами ПВО России с 20:00 до 23:00 по мск было уничтожено 34 украинских БПЛА самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Над акваторией Черного моря сбили 14 воздушных целей, над территорией Белгородской области — девять, над Воронежской и Ростовской областями — по три, четыре БПЛА — над Республикой Крым и еще один над Курской областью.

С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в публикации.

Ранее Крым подвергся масштабной информационной атаке, сопровождающейся многочисленными фейковыми вбросами, сообщил советник главы республики Олег Крючков. Он заявил, что ВСУ пытаются выдать плановую работу систем ПВО за удары.

До этого жители Орла сообщили о более 10 взрывах, раздавшихся утром из-за атаки ВСУ, — обломки одного из беспилотников рухнули на парковку рядом с жилыми домами и повредили несколько машин. По словам очевидцев, они видели яркие вспышки в небе и слышали сильные взрывы. Во время атаки в окнах квартир дребезжали стекла, а в некоторых районах звучала тревожная сирена.

