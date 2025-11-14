Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 00:46

Опубликованы кадры поджога кинотеатра в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пресс-служба Прокуратуры Москвы опубликовала фото и видео поджога кинотеатра в торговом центре «Авиапарк» в столице. На кадрах видно, что на креслах остались следы от огня.

В помещении, которое уже покинули зрители, дымно. При этом пламя, по всей видимости, не успело нанести значительного ущерба помещению.

Ранее стало известно, что подросток принес в зрительный зал кинотеатра в московском торговом центре «Авиапарк» канистру с бензином и осуществил поджог, инцидент произошел во время вечернего сеанса фильма «Голосовой помощник». Нарушителя оперативно задержали охранники и передали подоспевшим полицейским. Зрители эвакуировались из залов самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.

Известно, что Савеловская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в ТЦ на севере Москвы. Уточняется, что подросток действовал по указаниям неизвестных. По предварительным данным, 16-летний молодой человек разговаривал с сообщником по телефону. Следуя его инструкциям, он пронес в кинотеатр канистру с легковоспламеняющейся жидкостью.

Москва
поджоги
пожары
кинотеатры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Финляндии прокомментировали возможное открытие границ с Россией
Подросток поджог кинотеатр в Москве: что известно, есть ли пострадавшие
Еще один российский город проснулся от сигнала тревоги
Гороскоп на 14 ноября: у Близнецов день общения, у Весов все удачно
Над Севастополем сбили несколько воздушных целей
Родители поджигателя кинотеатра в Москве раскрыли новые детали инцидента
Названа реальная причина продажи дома Диброва
Зеленский увольняет министров одного за другим: чего он так испугался
Российский аэропорт перешел на особый режим работы
Зеленский улетел в Грецию просить оружие для Украины
Опубликованы кадры поджога кинотеатра в Москве
Стали известны итоги работы российской ПВО за три вечерних часа
Тайная свадьба фигуристки Сотниковой: почему она скрывала мужа-теннисиста
Раскрыты детали поджога кинотеатра в Москве
Приметы 14 ноября: Кузьминки осенние — Косьма и Дамиан, «куриные именины»
Британской монархии пришел конец? Карл III лишился последних союзников
Мясников перечислил главные правила лечения для людей старше 60 лет
Сразу три российских аэропорта получили ограничения на полеты
Обломки дрона рухнули на частный дом в российском регионе
Украине предрекли потерю половины территории за три года
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.