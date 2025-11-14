Опубликованы кадры поджога кинотеатра в Москве

Пресс-служба Прокуратуры Москвы опубликовала фото и видео поджога кинотеатра в торговом центре «Авиапарк» в столице. На кадрах видно, что на креслах остались следы от огня.

В помещении, которое уже покинули зрители, дымно. При этом пламя, по всей видимости, не успело нанести значительного ущерба помещению.

Ранее стало известно, что подросток принес в зрительный зал кинотеатра в московском торговом центре «Авиапарк» канистру с бензином и осуществил поджог, инцидент произошел во время вечернего сеанса фильма «Голосовой помощник». Нарушителя оперативно задержали охранники и передали подоспевшим полицейским. Зрители эвакуировались из залов самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.

Известно, что Савеловская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в ТЦ на севере Москвы. Уточняется, что подросток действовал по указаниям неизвестных. По предварительным данным, 16-летний молодой человек разговаривал с сообщником по телефону. Следуя его инструкциям, он пронес в кинотеатр канистру с легковоспламеняющейся жидкостью.