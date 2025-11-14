Раскрыты детали поджога кинотеатра в Москве Поджегший кинотеатр в Москве подросток действовал по указке неизвестных

Савеловская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в ТЦ на севере Москвы, передает пресс-служба ведомства. Уточняется, что подросток действовал по указаниям неизвестных.

По предварительным данным, 16-летний молодой человек разговаривал с сообщником по телефону. Следуя его инструкциям, он пронес в кинотеатр канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Ранее стало известно, что подросток принес в зрительный зал кинотеатра в московском торговом центре «Авиапарк» канистру с бензином и осуществил поджог, инцидент произошел во время вечернего сеанса фильма «Голосовой помощник». Нарушителя оперативно задержали охранники и передали подоспевшим полицейским. Зрители эвакуировались из залов самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.

До этого пожар в жилой квартире на улице Ломоносова в Екатеринбурге был ликвидирован без человеческих жертв. Возгорание домашнего имущества на площади 40 квадратных метров было устранено силами 22 пожарных при участии восьми единиц специальной техники за 35 минут.