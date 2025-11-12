Делаю ленивый хачапури на завтрак за 10 минут: обалденная пышненькая лепешка с сыром на сковороде. Этот рецепт ленивого хачапури станет вашим спасением! Он сочетает в себе хрустящую корочку, нежную текстуру и невероятно тягучий сыр. Главное — вам понадобятся только базовые продукты, которые всегда есть в холодильнике, а результат превзойдет все ожидания!

В глубокой миске смешайте одно яйцо, 200 грамм молока, 160 грамм муки и чайную ложку разрыхлителя. Добавьте 300 грамм тертого сыра — идеально подойдет сулугуни или смесь моцареллы и твердого сыра. Тщательно перемешайте до получения однородного теста. Разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом и выложите тесто, равномерно распределив его по всей поверхности. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне около 5-7 минут с каждой стороны. Не торопитесь — дайте тесту хорошо пропечься внутри. Готовый хачапури сразу смажьте 20 граммами сливочного масла — это придаст ему особый аромат и нежность. Подавайте горячим, пока сыр тянется и манит своим аппетитным видом!

