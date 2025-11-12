Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
12 ноября 2025 в 09:30

Кабачковая лепешка с ветчиной и сыром: вкусный и полезный завтрак за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковая лепешка с ветчиной и сыром: вкусный и полезный завтрак за 10 минут. Эта кабачковая лепешка станет вашим новым любимым блюдом! Она сочетает в себе нежность кабачка, пикантность ветчины и аппетитную сырную корочку. Это идеальный вариант для тех, кто хочет питаться разнообразно и полезно, не проводя часами на кухне.

Начинаем с 300 граммов кабачка, который нужно натереть на терке, немного посолить и оставить на несколько минут. Затем хорошенько отжимаем массу — это главный секрет идеальной лепешки! Добавляем к кабачку 100 граммов натертой ветчины из индейки, 50 граммов сыра, 2 яйца и 60 граммов рисовой муки. Не забудьте про специи — соль, перец и сухой чеснок по вашему вкусу. Все ингредиенты тщательно перемешиваем до получения однородной массы. Теперь выкладываем смесь на хорошо разогретую антипригарную сковороду и обжариваем с обеих сторон до золотистой аппетитной корочки. Подавайте лепешку теплой со сметаной или свежими овощами — это действительно очень вкусно и сытно!

Ранее мы готовили тыквенные оладьи за 10 минут — вкуснятина для осеннего завтрака. Не бойтесь добавлять в рецепты тыкву — это просто и полезно.

Читайте также
Лучший рецепт оладий из кабачков: легкий и сочный завтрак
Семья и жизнь
Лучший рецепт оладий из кабачков: легкий и сочный завтрак
Универсальная лепешка из кабачка — готовлю ПП-питу для самых лучших сэндвичей
Общество
Универсальная лепешка из кабачка — готовлю ПП-питу для самых лучших сэндвичей
Эти конвертики из лаваша вы точно запомните, потому что начинка просто топ! Чумовой завтрак за 15 минут — насыщает без лишних калорий
Общество
Эти конвертики из лаваша вы точно запомните, потому что начинка просто топ! Чумовой завтрак за 15 минут — насыщает без лишних калорий
Салат «Снежный вальс» на Новый год — не рецепт, а сказка: сметают со стола быстрее оливье
Общество
Салат «Снежный вальс» на Новый год — не рецепт, а сказка: сметают со стола быстрее оливье
Сырные гренки из черного хлеба: вкусно к пиву, борщу и любому супу — готовятся быстро, съедаются килограммами
Общество
Сырные гренки из черного хлеба: вкусно к пиву, борщу и любому супу — готовятся быстро, съедаются килограммами
кабачки
ветчина
сыр
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минздраве рассказали о состоянии ребенка после взрыва в Красногорске
Так в СССР готовили для министров — нежная говядина в соусе
Названа причина взрыва в Подмосковье, где пострадал школьник
Этот маринад делает утку звездой любого застолья
Ефремов избавился от московской недвижимости
Очевидец рассказал о ЧП с разорванной кистью ребенка
Раскрыт состав нового подразделения наемников ВСУ
Мишонова раскрыла печальные последствия инцидента со школьником и купюрой
Правительство США обвинили в создании коронавируса
Сотрудника одного из университетов в КНР осудили за шпионаж
На Украине «полетели головы» из-за скандала с «кошельком» Зеленского
Появились подробности о состоянии отца Сырского
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 ноября 2025 года
На Западе расшифровали дешевый трюк Зеленского с Сырским и провалами ВСУ
В России появился ГОСТ для собачников
Политолог из Венгрии увидел попытку Зеленского снять с себя вину
В российской армии появился новый род войск
Лучше, чем в ресторане! Очень сочные голени: простой маринад с секретом
«Минируют и отравляют»: раскрыто, на что пошли ВСУ при бегстве из Сладкого
Стало известно, почему в России стали чаще продавать квартиры без отделки
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.