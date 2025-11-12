Кабачковая лепешка с ветчиной и сыром: вкусный и полезный завтрак за 10 минут. Эта кабачковая лепешка станет вашим новым любимым блюдом! Она сочетает в себе нежность кабачка, пикантность ветчины и аппетитную сырную корочку. Это идеальный вариант для тех, кто хочет питаться разнообразно и полезно, не проводя часами на кухне.

Начинаем с 300 граммов кабачка, который нужно натереть на терке, немного посолить и оставить на несколько минут. Затем хорошенько отжимаем массу — это главный секрет идеальной лепешки! Добавляем к кабачку 100 граммов натертой ветчины из индейки, 50 граммов сыра, 2 яйца и 60 граммов рисовой муки. Не забудьте про специи — соль, перец и сухой чеснок по вашему вкусу. Все ингредиенты тщательно перемешиваем до получения однородной массы. Теперь выкладываем смесь на хорошо разогретую антипригарную сковороду и обжариваем с обеих сторон до золотистой аппетитной корочки. Подавайте лепешку теплой со сметаной или свежими овощами — это действительно очень вкусно и сытно!

Ранее мы готовили тыквенные оладьи за 10 минут — вкуснятина для осеннего завтрака. Не бойтесь добавлять в рецепты тыкву — это просто и полезно.