Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 00:59

Российский аэропорт перешел на особый режим работы

Росавиация: аэропорт Краснодара закрылся для самолетов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Аэропорт Краснодара перестал работать, написал представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он отметил, что меры носят временный характер, они связаны с обеспечением безопасности полетов.

Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал Кореняко.

Ранее летевший из Благовещенска в Москву самолет экстренно приземлился в Нижневартовске из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Мужчину доставили в больницу.

Тем временем воздушные гавани Северного Кавказа — владикавказский аэропорт Беслан и грозненский аэропорт Северный — переходили на специальный режим функционирования. Ограничения были введены на прием и выпуск самолетов.

До этого сообщалось об аналогичной ситуации в Калужской области, тогда ограничение на движение самолетов затронуло местный аэропорт Грабцево. Причины для введения соответствующих мер не озвучивались. В федеральном агентстве обещали информировать пассажиров о ситуации.

самолеты
аэропорты
рейсы
Краснодар
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Финляндии прокомментировали возможное открытие границ с Россией
Подросток поджог кинотеатр в Москве: что известно, есть ли пострадавшие
Еще один российский город проснулся от сигнала тревоги
Гороскоп на 14 ноября: у Близнецов день общения, у Весов все удачно
Над Севастополем сбили несколько воздушных целей
Родители поджигателя кинотеатра в Москве раскрыли новые детали инцидента
Названа реальная причина продажи дома Диброва
Зеленский увольняет министров одного за другим: чего он так испугался
Российский аэропорт перешел на особый режим работы
Зеленский улетел в Грецию просить оружие для Украины
Опубликованы кадры поджога кинотеатра в Москве
Стали известны итоги работы российской ПВО за три вечерних часа
Тайная свадьба фигуристки Сотниковой: почему она скрывала мужа-теннисиста
Раскрыты детали поджога кинотеатра в Москве
Приметы 14 ноября: Кузьминки осенние — Косьма и Дамиан, «куриные именины»
Британской монархии пришел конец? Карл III лишился последних союзников
Мясников перечислил главные правила лечения для людей старше 60 лет
Сразу три российских аэропорта получили ограничения на полеты
Обломки дрона рухнули на частный дом в российском регионе
Украине предрекли потерю половины территории за три года
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.