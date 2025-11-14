Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 01:17

Над Севастополем сбили несколько воздушных целей

Развожаев: силы ПВО сбили семь воздушных целей над Севастополем

Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Российские силы противовоздушной обороны отражают атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, ликвидировано семь воздушных целей.

В Севастополе сегодня вновь военные отражают атаку ВСУ. Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили семь воздушных целей. По предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Военные продолжают работу, — написал губернатор.

Ранее оперштаб информировал, что российские военные отразили атаку беспилотных катеров в акватории Черного моря у побережья Туапсе. При уничтожении одного из дронов в селе Вольном произошел взрыв, в результате которого повреждены стекла в пяти жилых домах. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

До этого на территории промзоны в Буденновске вспыхнул пожар после атаки БПЛА, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Никто не пострадал, жилые дома не были повреждены. Все системы жизнеобеспечения города продолжили работу в штатном режиме.

БПЛА
Михаил Развожаев
атаки
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Финляндии прокомментировали возможное открытие границ с Россией
Подросток поджог кинотеатр в Москве: что известно, есть ли пострадавшие
Еще один российский город проснулся от сигнала тревоги
Гороскоп на 14 ноября: у Близнецов день общения, у Весов все удачно
Над Севастополем сбили несколько воздушных целей
Родители поджигателя кинотеатра в Москве раскрыли новые детали инцидента
Названа реальная причина продажи дома Диброва
Зеленский увольняет министров одного за другим: чего он так испугался
Российский аэропорт перешел на особый режим работы
Зеленский улетел в Грецию просить оружие для Украины
Опубликованы кадры поджога кинотеатра в Москве
Стали известны итоги работы российской ПВО за три вечерних часа
Тайная свадьба фигуристки Сотниковой: почему она скрывала мужа-теннисиста
Раскрыты детали поджога кинотеатра в Москве
Приметы 14 ноября: Кузьминки осенние — Косьма и Дамиан, «куриные именины»
Британской монархии пришел конец? Карл III лишился последних союзников
Мясников перечислил главные правила лечения для людей старше 60 лет
Сразу три российских аэропорта получили ограничения на полеты
Обломки дрона рухнули на частный дом в российском регионе
Украине предрекли потерю половины территории за три года
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.