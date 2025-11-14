Над Севастополем сбили несколько воздушных целей Развожаев: силы ПВО сбили семь воздушных целей над Севастополем

Российские силы противовоздушной обороны отражают атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, ликвидировано семь воздушных целей.

В Севастополе сегодня вновь военные отражают атаку ВСУ. Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили семь воздушных целей. По предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Военные продолжают работу, — написал губернатор.

Ранее оперштаб информировал, что российские военные отразили атаку беспилотных катеров в акватории Черного моря у побережья Туапсе. При уничтожении одного из дронов в селе Вольном произошел взрыв, в результате которого повреждены стекла в пяти жилых домах. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

До этого на территории промзоны в Буденновске вспыхнул пожар после атаки БПЛА, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Никто не пострадал, жилые дома не были повреждены. Все системы жизнеобеспечения города продолжили работу в штатном режиме.