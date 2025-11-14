Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 01:36

Еще один российский город проснулся от сигнала тревоги

Кравченко: в Новороссийске отражают атаку беспилотников

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в городе, передает пресс-служба оперштаба региона. Данных о пострадавших не поступало.

В Новороссийске объявлен сигнал «Внимание всем». Звучит сирена, идет отражение атаки БПЛА, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области произошел взрыв БПЛА. В результате происшествия пострадали два местных жителя. Оба пострадавших немедленно были доставлены в Ракитянскую центральную районную больницу.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале рассказал об ударах ВСУ по трем муниципалитетам: Грайворонскому, Шебекинскому и Волоконовскому. В результате атак пострадали люди, повреждены объекты инфраструктуры. В хуторе Масычево беспилотник атаковал автомобиль, водитель получил баротравму и обратился в больницу. В Грайвороне и селе Смородино повреждены здание, автомобиль и газовая труба.

атаки
БПЛА
ПВО
Новороссийск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Финляндии прокомментировали возможное открытие границ с Россией
Подросток поджог кинотеатр в Москве: что известно, есть ли пострадавшие
Еще один российский город проснулся от сигнала тревоги
Гороскоп на 14 ноября: у Близнецов день общения, у Весов все удачно
Над Севастополем сбили несколько воздушных целей
Родители поджигателя кинотеатра в Москве раскрыли новые детали инцидента
Названа реальная причина продажи дома Диброва
Зеленский увольняет министров одного за другим: чего он так испугался
Российский аэропорт перешел на особый режим работы
Зеленский улетел в Грецию просить оружие для Украины
Опубликованы кадры поджога кинотеатра в Москве
Стали известны итоги работы российской ПВО за три вечерних часа
Тайная свадьба фигуристки Сотниковой: почему она скрывала мужа-теннисиста
Раскрыты детали поджога кинотеатра в Москве
Приметы 14 ноября: Кузьминки осенние — Косьма и Дамиан, «куриные именины»
Британской монархии пришел конец? Карл III лишился последних союзников
Мясников перечислил главные правила лечения для людей старше 60 лет
Сразу три российских аэропорта получили ограничения на полеты
Обломки дрона рухнули на частный дом в российском регионе
Украине предрекли потерю половины территории за три года
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.