Еще один российский город проснулся от сигнала тревоги

Еще один российский город проснулся от сигнала тревоги Кравченко: в Новороссийске отражают атаку беспилотников

Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в городе, передает пресс-служба оперштаба региона. Данных о пострадавших не поступало.

В Новороссийске объявлен сигнал «Внимание всем». Звучит сирена, идет отражение атаки БПЛА, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области произошел взрыв БПЛА. В результате происшествия пострадали два местных жителя. Оба пострадавших немедленно были доставлены в Ракитянскую центральную районную больницу.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале рассказал об ударах ВСУ по трем муниципалитетам: Грайворонскому, Шебекинскому и Волоконовскому. В результате атак пострадали люди, повреждены объекты инфраструктуры. В хуторе Масычево беспилотник атаковал автомобиль, водитель получил баротравму и обратился в больницу. В Грайвороне и селе Смородино повреждены здание, автомобиль и газовая труба.