Власти Финляндии прокомментировали возможное открытие границ с Россией Yle: в случае открытия границы с Россией Финляндия введет в работу не все КПП

Финские власти планируют ввести в работу не все КПП в случае открытия границы с Россией, сообщил телерадио Yle глава отдела пограничной безопасности погранслужбы Финляндии Юсси Напола. Он отметил, что окончательное решение будет принято после анализа потенциального пассажиропотока.

Следует учитывать, какая потребность в пересечении границы существует в разных частях восточной границы… Мы бы оценили объем трафика и на основе этого обдумали бы, сколько пунктов пересечения открыть и какие у них будут часы работы, — сказано в сообщении.

Ранее Белоруссия подтвердила полную готовность к работе всех пунктов пропуска на литовской границе, заявил председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов. Это заявление прозвучало после его доклада президенту страны Александру Лукашенко о текущей ситуации на границе.

До этого премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что Эстония и Латвия готовы закрыть границы с Белоруссией. По ее словам, эти страны примут меры, если произойдет обострение ситуации с Минском.