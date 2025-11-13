Еще две страны могут закрыть границы с Белоруссией

Еще две страны могут закрыть границы с Белоруссией Премьер Литвы: Латвия и Эстония готовы закрыть границы с Белоруссией

Эстония и Латвия готовы закрыть границы с Белоруссией, заявила журналистам премьер-министр Литвы Инга Ругинене. По ее словам, которые приводит ТАСС, эти страны примут меры, если произойдет обострение ситуации с Минском.

Они (Эстония и Латвия. — NEWS.ru) готовы солидаризироваться, — сказала Ругинене.

Ранее Белоруссия подтвердила полную готовность к работе всех пунктов пропуска на литовской границе. Это заявление прозвучало после доклада председателя Государственного пограничного комитета Константина Молостова президенту страны Александру Лукашенко о текущей ситуации на границе.

До этого Лукашенко предупредил, что литовские грузовые автомобили на территории Белоруссии могут быть конфискованы при отсутствии разрешения ситуации. Он также напомнил о готовности Минска возобновить работу границы, которую белорусская сторона не закрывала. Все литовские транспортные средства сосредоточены на контрольно-пропускных пунктах под охраной для предотвращения обвинений в адрес Белоруссии, отметил президент республики.