13 ноября 2025 в 16:25

Еще две страны могут закрыть границы с Белоруссией

Премьер Литвы: Латвия и Эстония готовы закрыть границы с Белоруссией

Инга Ругинене Инга Ругинене Фото: Alfredas Pliadis/XinHua/Global Look Press

Эстония и Латвия готовы закрыть границы с Белоруссией, заявила журналистам премьер-министр Литвы Инга Ругинене. По ее словам, которые приводит ТАСС, эти страны примут меры, если произойдет обострение ситуации с Минском.

Они (Эстония и Латвия. — NEWS.ru) готовы солидаризироваться, — сказала Ругинене.

Ранее Белоруссия подтвердила полную готовность к работе всех пунктов пропуска на литовской границе. Это заявление прозвучало после доклада председателя Государственного пограничного комитета Константина Молостова президенту страны Александру Лукашенко о текущей ситуации на границе.

До этого Лукашенко предупредил, что литовские грузовые автомобили на территории Белоруссии могут быть конфискованы при отсутствии разрешения ситуации. Он также напомнил о готовности Минска возобновить работу границы, которую белорусская сторона не закрывала. Все литовские транспортные средства сосредоточены на контрольно-пропускных пунктах под охраной для предотвращения обвинений в адрес Белоруссии, отметил президент республики.

Литва
Латвия
Эстония
Белоруссия
границы
