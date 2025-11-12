Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 14:02

Белоруссия заявила о готовности открыть границу с Литвой

Госпогранкомитет Белоруссии готов открыть пункты пропуска на границе с Литвой

Белоруссия. Гродненская область. Грузовые автомобили на стоянке у международного автомобильного пункта пропуска Каменный Лог (Белорусско-Литовская граница) Белоруссия. Гродненская область. Грузовые автомобили на стоянке у международного автомобильного пункта пропуска Каменный Лог (Белорусско-Литовская граница) Фото: Денис Викторов/ТАСС

Белоруссия подтвердила полную готовность к работе всех пунктов пропуска на литовской границе, заявил председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов. Это заявление прозвучало после его доклада президенту страны Александру Лукашенко о текущей ситуации на границе, передает БелТА.

Молостов подчеркнул, что пограничные службы страны находятся в постоянной готовности к организации пропуска граждан и транспортных средств через все КПП. Он также отметил способность оперативно реагировать на любые изменения обстановки в приграничных районах для выполнения задач, поставленных главой государства.

Глава Госпогранкомитета напомнил, что с начала 2024 года по октябрь 2025-го из пяти автомобильных пунктов пропуска функционировали только два — «Каменный Лог» и «Бенякони». По словам представителя ведомства, решения литовской стороны наносят ущерб трансграничному сотрудничеству и создают сложности для граждан обеих стран.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия готова открыть границы с Литвой, причем уже давно. Он напомнил, что Минск не принимал решение о закрытии, на этот шаг изначально пошел Вильнюс.


