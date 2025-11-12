Белоруссия заявила о готовности открыть границу с Литвой Госпогранкомитет Белоруссии готов открыть пункты пропуска на границе с Литвой

Белоруссия подтвердила полную готовность к работе всех пунктов пропуска на литовской границе, заявил председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов. Это заявление прозвучало после его доклада президенту страны Александру Лукашенко о текущей ситуации на границе, передает БелТА.

Молостов подчеркнул, что пограничные службы страны находятся в постоянной готовности к организации пропуска граждан и транспортных средств через все КПП. Он также отметил способность оперативно реагировать на любые изменения обстановки в приграничных районах для выполнения задач, поставленных главой государства.

Глава Госпогранкомитета напомнил, что с начала 2024 года по октябрь 2025-го из пяти автомобильных пунктов пропуска функционировали только два — «Каменный Лог» и «Бенякони». По словам представителя ведомства, решения литовской стороны наносят ущерб трансграничному сотрудничеству и создают сложности для граждан обеих стран.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия готова открыть границы с Литвой, причем уже давно. Он напомнил, что Минск не принимал решение о закрытии, на этот шаг изначально пошел Вильнюс.