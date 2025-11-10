«Пограничники в целом к этому готовы»: Лукашенко послал сигнал Литве Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к открытию границы с Литвой

Белоруссия готова открыть границы с Литвой, причем уже давно, заявил президент республики Александр Лукашенко. Он напомнил, что Минск не принимал решение о закрытии, на этот шаг изначально пошел Вильнюс, передает БелТА.

Хочу заявить: мы готовы к открытию границы давно. Мы ее не закрывали. В течение нескольких часов она с нашей стороны может возобновить свою работу. Пограничники в целом к этому готовы, — заявил глава государства.

Ранее президент Белоруссии провел совещание по вопросам организации пограничной службы на границе с Литвой. Председатель Государственного пограничного комитета республики Константин Молостов представил доклад о текущей обстановке на границе с европейским государством. По итогам обсуждения в ближайшее время будет развернута комплексная работа вдоль всей белорусско-литовской границы.

В другом выступлении Лукашенко сообщил о своем резком ответе американской стороне, которая требовала от Белоруссии извинений перед Литвой за запуск метеозондов. Он заявил об отсутствии вины со своей стороны или белорусского народа в создавшейся ситуации. Белорусский лидер также констатировал сложный характер переговоров с американскими представителями.