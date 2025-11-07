Лукашенко дал указания пограничникам по работе на границе с Литвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указания относительно действий пограничников на границе с Литвой, передает Telegram-канал «Пул Первого». По его информации, председатель Государственного пограничного комитета республики Константин Молостов доложил о ситуации на границе с этим европейским государством.

В публикации отмечается, что в контексте прошедшего обсуждения в ближайшие дни будет организована работа на протяжении всей белорусско-литовской границы. Конкретные сроки и подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что Литва решила закрыть контрольно-пропускной пункт на границе «Шальчининкай — Бенякони» с Белоруссией до 30 ноября, а на другом «Медининкай — Каменный Лог» вводится ограниченный режим. Эти меры также будут действовать в течение месяца.

До этого правительство Белоруссии решило ограничить движение грузового транспорта с литовской регистрацией через общую границу. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Эта мера стала ответом на действия Вильнюса. Так, Литва неоднократно без предупреждения закрывала пограничные пункты. Решение направлено на защиту интересов белорусских и других добросовестных перевозчиков.