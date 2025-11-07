Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 20:14

Лукашенко дал указания пограничникам по работе на границе с Литвой

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указания относительно действий пограничников на границе с Литвой, передает Telegram-канал «Пул Первого». По его информации, председатель Государственного пограничного комитета республики Константин Молостов доложил о ситуации на границе с этим европейским государством.

В публикации отмечается, что в контексте прошедшего обсуждения в ближайшие дни будет организована работа на протяжении всей белорусско-литовской границы. Конкретные сроки и подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что Литва решила закрыть контрольно-пропускной пункт на границе «Шальчининкай — Бенякони» с Белоруссией до 30 ноября, а на другом «Медининкай — Каменный Лог» вводится ограниченный режим. Эти меры также будут действовать в течение месяца.

До этого правительство Белоруссии решило ограничить движение грузового транспорта с литовской регистрацией через общую границу. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Эта мера стала ответом на действия Вильнюса. Так, Литва неоднократно без предупреждения закрывала пограничные пункты. Решение направлено на защиту интересов белорусских и других добросовестных перевозчиков.

Александр Лукашенко
Литва
Белоруссия
пограничники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп ответил на вопрос о встрече с Путиным в Будапеште
Медведев призвал больше финансировать реабилитацию участников СВО
Возросло число погибших при крушении вертолета в Дагестане
Труп дочери в диване и сгоревшая семья: главные ЧП недели
Цветы под снегом: что высадить сейчас, чтобы весной в саду все цвело?
Бойцовский клуб пацанки и убийство петербуржца в ОАЭ: главные ЧП дня
Богомаз сообщил о жертвах при атаке ВСУ на брянское предприятие
Лукашенко дал указания пограничникам по работе на границе с Литвой
В Сеть попала переписка Новака незадолго до смерти
Якушев, поездка в Киев, мнение об СВО: куда пропала актриса Мария Пирогова
Мужчина 26 лет платил за квартиру и помог найти убийцу жены
Режиссер «Деда Мороза» раскрыла, как Подольская получила главную роль
В Госдуме раскрыли, куда отправится Зеленский после бегства с Украины
Минск завернул литовские фуры, наглость Зеленского, ипотека: что дальше
Пассажирам круизного лайнера пришлось делить каюту с полчищами клопов
Рост цен на продукты в России резко замедлился
В Европе сделали провокационное заявление в адрес России
Депутат Рады указал на нежелание украинцев быть «мясом» для Зеленского
«„План Б“ для Зеленского»: политолог раскрыл, куда сбежит президент Украины
Поднявшую с пола деньги россиянку обвинили в краже
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.