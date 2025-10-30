Стали известны новые правила пересечения границы Литвы и Белоруссии

Литва закрывает пункт пропуска на границе «Шальчининкай — Бенякони» с Белоруссией до 30 ноября, а на другом «Медининкай — Каменный Лог» вводит ограниченный режим, сообщает посольство России в Литве. Эти меры будут действовать в течение месяца.

Через него смогут пересекать границу владельцы упрощенных транзитных документов, следующие в Калининградскую область и обратно, граждане Литвы и члены их семей, иностранцы с действующим видом на жительство в Литве, обладатели гуманитарных виз, выданных литовскими диппредставительствами, и лица, въезд которых согласован МИД Литвы.

Ранее Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что республика готова к повышению нагрузки на автомобильных пунктах пропуска на границе с Латвией и Польшей. В ведомстве указали, что литовскому бизнесу придется переориентировать поставки на латвийское и польское направления.

До этого появилась информация, что шведские пограничники больше не принимают медицинские страховые полисы, оформленные в РФ. Это связано с санкционными ограничениями, из-за которых российские страховки не считаются гарантией достаточного медицинского покрытия для въезжающих.