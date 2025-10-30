Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 18:12

Стали известны новые правила пересечения границы Литвы и Белоруссии

Посольство выпустило рекомендации на фоне закрытия КПП «Шальчининкай — Бенякони»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Литва закрывает пункт пропуска на границе «Шальчининкай — Бенякони» с Белоруссией до 30 ноября, а на другом «Медининкай — Каменный Лог» вводит ограниченный режим, сообщает посольство России в Литве. Эти меры будут действовать в течение месяца.

Через него смогут пересекать границу владельцы упрощенных транзитных документов, следующие в Калининградскую область и обратно, граждане Литвы и члены их семей, иностранцы с действующим видом на жительство в Литве, обладатели гуманитарных виз, выданных литовскими диппредставительствами, и лица, въезд которых согласован МИД Литвы.

Ранее Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что республика готова к повышению нагрузки на автомобильных пунктах пропуска на границе с Латвией и Польшей. В ведомстве указали, что литовскому бизнесу придется переориентировать поставки на латвийское и польское направления.

До этого появилась информация, что шведские пограничники больше не принимают медицинские страховые полисы, оформленные в РФ. Это связано с санкционными ограничениями, из-за которых российские страховки не считаются гарантией достаточного медицинского покрытия для въезжающих.

посольства
Белоруссия
Литва
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новым главой «Моссада» может стать уроженец Белоруссии
Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке мессенджеров в Крыму
Комета или корабль пришельцев: что за объект 3I/ATLAS приближается к Земле
Не стало звезды фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников»
Недалеко от Кунашира обнаружили редкого кита-горбача
Лечебная диета «Стол № 4»: полный список продуктов и меню на неделю
Не просто оладьи: 8 неожиданных рецептов, которые вас удивят
Голливудского продюсера приговорили почти к 150 годам тюрьмы
Стали известны дата и место прощания с Андреем Гриневичем
В России изменят процедуру поступления в медвузы
Пожилого военного пенсионера задержали за посты про СВО
Душитель бабушек не согласен с пожизненным: поволжский маньяк идет в суд
Принц Уильям и Миддлтон выиграли суд против таблоида
Генерал сообщил о немецких снайперах в рядах ВСУ
Главе района Коми сменили домашний арест на запрет определенных действий
Названы основные версии пропажи Усольцевых: что известно, поиски 30 октября
Автор «Песни льда и пламени» выиграл в суде против создателей ChatGPT
На Украине в ТЦК произошла стрельба
В МИД РФ назвали настоящую угрозу для стран Евросоюза
«Они заменили бы много мужчин»: в Раде не утихает тема мобилизации женщин
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.