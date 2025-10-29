В Белоруссии оценили готовность к нагрузке на КПП из-за ситуации с Литвой

Белоруссия готова к повышению нагрузки на автомобильных пунктах пропуска на границе с Латвией и Польшей, сообщил Государственный таможенный комитет (ГТК) республики в своем Telegram-канале. Там отметили, что сложная ситуация связана с закрытием Литвой некоторых КПП.

Белорусская таможня готова к увеличению нагрузки в оставшихся открытых пунктах пропуска на границе с Польшей и Латвией, — говорится в сообщении.

В ГТК добавили, что движение через пункт «Шальчининкай» полностью прекращено, а через «Мядининкай» осуществляется с ограничениями. В ведомстве указали, что литовскому бизнесу придется переориентировать поставки на латвийское и польское направления.

Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что страна на месяц полностью закрывает границу с Белоруссией. Такое решение принято на заседании литовского правительства в связи с оценкой угроз безопасности. До этого Минск назвал недружественными действия Вильнюса, подготовившего план полного закрытия границы между странами с исключениями лишь для граждан ЕС и дипломатов.